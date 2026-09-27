Manchester United'ın eski oyuncusu ve televizyon yorumcusu Roy Keane, Manchester City davası ve kulübe verilmesi muhtemel cezalar konusundaki Rodri açıklamalarına sert bir şekilde yanıt vererek, mali ihlaller dosyasında yürütülen soruşturmaların vardığı sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ITV kanalındaki açıklamalarında Manchester City'nin bu davayı cezasız atlatacağına duyduğu güveni dile getiren Rodri'nin tutumunu reddeden Keane şunları söyledi: "Zamanı geldi, bu iş uzun süredir devam ediyor. Rodri'nin mesajına kesinlikle katılmıyorum. Bu, kulübün kararıydı; hile yapmayı onlar seçti."

Keane'in açıklamaları, bağımsız komisyonun Manchester City'yi 115 mali ihlalden 114'ünde suçlu bulduğunu, cezaların ise henüz belirlenmediğini bildiren medya haberlerinin ardından geldi. Kulüp ise sürecin hâlâ devam ettiğini ve davanın önemli yönlerinin henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, suçlamaları reddeden tutumunu koruyor.

Keane sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda kazandıkları şampiyonluklar ne olursa olsun, cezayı hak ediyorlar." Cezanın niteliğini ve kapsamını belirlemenin zorluğuna dikkat çeken Keane, kulübün bu kararın doğuracağı sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Manchester United'ın eski oyuncusu şunları ekledi: "Hile yaptılar ve suçlu bulundular, şimdi sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerekiyor. Bu kadar çok suçlamada suçlu bulunmaları bir şok." Bu sözlerle, 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme dayanan mali ihlallerle ilgili davanın büyüklüğüne işaret etti.