Roy Hodgson: Yasak kararı beni endişelendirmiyor

Crystal Palace'ın 72 yaşındaki teknik direktörü, İngiliz hükümetinin alacağı karara saygı duyacağını belirtti.

İngiliz hükümeti 23 Mart Pazartesi günü sporla ilgili yetkililerle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını nasıl sınırlayabileceklerine dair bir toplantı yapacak.

Bu toplantıda 70 yaş ve üzeri insanların futbol maçlarına gelmesinin yasaklanması bekleniyor.

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'ın 72 yaşındaki teknik direktörü Roy Hodgson SkySports'a yaptığı açıklamada bu karara saygı duyacağını söyledi.

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Hodgson "Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Beni herhangi bir şey endişelendirmiyor. Hükümetin bizi korumaya yönelik bir karar vermesini bekliyorum. Yaşlıların daha fazla risk altında olduğunu biliyorum ama şu an gayet sağlıklı hissediyorum. Kulüpte çalışmak beni sağlıklı tutuyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Premier Lig'de 29 maç yapan Crystal Palace topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor.