Roy Hodgson: Cenk Tosun ilk 11'e girebilecek kapasitede

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Cenk Tosun'un transferinden ötürü memnun olduğunu söyledi.

'ın yarın ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Roy Hodgson, "Kulüp, Cenk'i uzun zamandır izliyordu. Aramızda olmasından ötürü çok mutluyum. Çok kaliteli bir oyuncu. Bize neler katabileceğini biliyoruz" dedi.

'a da teşekkür eden Hodgson, "Yarınki maçın kadrosuna girmek için çalışmalara başladı. Bu transfere izin verdikleri için Everton'a minnettarım" diye konuştu.

Transferi henüz kapatmadıklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, "Takviyeye ihtiyaç duyduğumuz bölgeler var. Doğru futbolcuları bulmalıyız. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cenk'in ilk 11'de oynayabilecek kalitede bir oyuncu olduğunun da altını çizen Hodgson, "Forvet transferi yapmamız gerekiyordu. Cenk, doğrudan ilk 11'e girebilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası var. Burada iyi işler yapacağını umuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.