Roshn Suudi Pro Ligi, gelecek sezon olan 2027-2028 sezonundan itibaren yabancı oyuncu sayısını artırmaya hazırlanıyor.

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Haberi duyuran Şarku'l Avsat gazetesi, özel kaynaklara dayanarak Roshn Suudi Pro Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının artırılması yönünde bir eğilim bulunduğunu bildirdi.

Gazete, yabancı oyuncu sayısının 14, 16 ya da 18'e çıkarılması veya üst sınırın kaldırılarak kapının belirli bir tavan olmaksızın açılması gibi çeşitli seçeneklerin incelendiğini, bu adımın ise sıkı düzenleyici ve mali kurallara tabi tutulacağını belirtti.

Kaynaklar, bu adımın Suudi oyuncuları yurt dışında profesyonel tecrübe edinmeye teşvik etmeyi ve yerli oyuncuların büyük kulüplerden mali gücü daha sınırlı kulüplere transferini özendirerek düzenli forma süresi ve daha geniş oynama fırsatı bulmalarını sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Haberde ayrıca, büyük kulüplerden gelen ve sözleşmeleri devam eden Suudi oyuncuları kadrosuna katan kulüplere mali destek sağlanmasına yönelik bir mekanizmanın şu anda incelendiği vurgulandı. Bu desteğin, sınırlı kaynaklara sahip kulüplerin mali kapasitesini aşan yüksek maaşların karşılanmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

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Şarku'l Avsat, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun daha önce kulüplere resmi bir anket göndererek yerli oyuncunun gelişim yolları, akademilerin rolü ve oynama fırsatları konusundaki görüşlerini aldığını, ayrıca yabancı oyuncuların yerli oyuncuların seviyesi üzerindeki etkisini değerlendirmelerini istediğini aktardı.

Anketin zamanlaması ve sorularının içeriği, sonuçlarının gelecek sezon yabancı sayısının artırılmasına karar verilirken temel dayanak olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle anketin, yabancı profesyonellerin varlığı ile Suudi oyuncunun gelişimi arasındaki ilişkiye doğrudan odaklanması dikkat çekiyor.