Al Nassr, yeni sezonun başlamasından önce en hassas dönemlerinden birini yaşıyor. İdari boşluk, boğucu mali baskılar ve transfer piyasasındaki durgunluk arasında, Roshn Ligi şampiyonu, geçen sezon elde edilen başarının üzerine inşa etmeyi bekleyen taraftarlarının beklentilerinin büyüklüğünü yansıtmayan bir durumda buluyor kendini.

Suudi Arabistan gazetesi "El Yaum"a göre Al Nassr, son haftalarda birçok oyuncuyla adı anılmasına rağmen, El Hazm ve Er Riyad ile birlikte, devam eden yaz transfer döneminde herhangi bir transfer gerçekleştirmeyen Suudi Roshn Ligi'ndeki yalnızca üç kulüpten biri haline geldi.

"El Alemi", başkanı Abdullah el Macid'in görevlendirme süresinin resmen sona erdiğini ve yasal uzatma döneminde devam etmek istemediğini açıklamasının ardından bir idari boşluk yaşıyor. Bu durum, sezon başlamadan önce askıda kalan dosyaların çözülmesi görevini üstlenecek yeni bir yönetimin önünü açıyor.

Al Nassr'ın krizi yalnızca idari boyutta kalmıyor, aynı zamanda birikmiş borçlardan kaynaklanan büyük mali baskılara kadar uzanıyor. Bu durum, kulübün transfer piyasasındaki hamlelerine doğrudan yansıdı ve son aşamalarına gelmiş transferleri ertelemek zorunda bıraktı.

Real Mallorca'nın yıldızı İspanyol orta saha oyuncusu Samu Costa'nın Al Nassr forması giymeye onay vermesine rağmen, mevcut koşullar nedeniyle transfer henüz tamamlanmadı. Yönetim ise başta Abdulrahman Ghareeb'in sözleşmesinin yenilenmesi olmak üzere iç dosyalara odaklanmayı tercih etti.

Teknik açıdan ise takım, Roshn Ligi şampiyonluğunu takıma yeniden kazandıran Portekizli Jorge Jesus'un yerine geçen Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou önderliğinde yeni bir döneme başlıyor.

Al Nassr'ın geçen sezon yerel kupalara geri dönmeyi başarmasına rağmen, AFC Şampiyonlar Ligi Elit finalini kaybetmesi, projenin tamamlanmadığı hissini bıraktı. Bu da taraftarların, gelecek sezon kıtasal mücadeledeki şanslarını artıracak güçlü takviyeler yönündeki taleplerinin dozunu yükseltti.