Rooney: Yalnızca bu teknik direktörle sözleşme imzalanırsa Tuchel’i kovacağım

İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e yenilmesine rağmen İngiltere milli takımının teknik direktör Thomas Tuchel’e olan güvenini yenilemesi gerektiğini vurguladı.

Tuchel, geçen Çarşamba günü Arjantin'e karşı oynanan ve Üç Aslanlar'ın Anthony Gordon'un golüyle öne geçmesine rağmen Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in maçın sonlarında attığı iki golle Tango'nun galip geldiği maçın ardından İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana sert eleştirilere maruz kaldı.

Eski Chelsea teknik direktörü, takımın öne geçtikten sonraki oyun tarzının yanı sıra maç sırasında yaptığı bazı değişikliklerin defansif niteliği nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı.

72. dakikada Ezri Konsa, Gordon'un yerine oyuna girdi; ayrıca Tuchel, İngiltere milli takımı öndeyken Reece James'in yerine savunma oyuncusu Dan Burn'ü sahaya sürdü. Öte yandan, Arjantin'in 92. dakikada öne geçmesinden sonra Marcus Rashford ve Ivan Toney oyuna girene kadar hiçbir hücum oyuncusu sahaya sürülmedi.

Geçen sezonun sonunda Manchester City’den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Pep Guardiola, daha önce teknik direktörlük kariyeri boyunca bir milli takımı çalıştırmak istediğini belirtmişti.

Guardiola, Manchester City'den ayrılırken “dinlenmeyi” planladığını belirtmiş ve “bir süre” iş hayatına dönmeyeceğini vurgulamıştı.

İngiltere'nin Arjantin karşısında aldığı ağır yenilgiye ve Tuchel'e karşı genel havanın değişmesine rağmen, Manchester United ve eski İngiltere milli takım forveti Rooney, daha iyi bir alternatif olmadığı sürece İngiliz Futbol Federasyonu'ndan Alman teknik direktörü görevde tutmasını istedi.

Rooney, "The Wayne Rooney Show" programında şunları söyledi: "Şu anda başka kimseyi göremiyorum, tabii Pep Guardiola'yı transfer edebilirsem o başka. Pep müsaitse, belki de onunla anlaşma yoluna gidebilirsiniz."

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Bence o dünya çapında bir teknik direktör. Büyük teknik direktörleri ayıran özellik, hatalarından ders alıp gelişerek daha iyi hale gelmeleridir.”

Şöyle devam etti: “Tuchel’i kovarlarsa, milli takımı çalıştırmak için kimi getireceğiz? Guardiola hariç, Thomas Tuchel’den daha iyi bir teknik direktör olduğunu sanmıyorum.”

Şöyle devam etti: “Ancak benim için en önemli nokta, onun Dünya Kupası deneyimi olmaması. Fabio Capello ile de tam olarak aynı durumu yaşamıştık.”

"Dünya Kupası farklıdır, o atmosferi bizzat yaşamak gerekir ve o bu deneyimi zaten yaşadı" diye ekledi.

Tuchel, geçtiğimiz Şubat ayında, İngiltere’nin diğer ülkelerle ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Euro 2028’e kadar uzanan yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Eleştiriler sadece Arjantin’e karşı alınan mağlubiyetle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Alman teknik direktörün turnuva öncesinde milli takım kadrosu için yaptığı seçimlere de uzandı.

ABD’ye giden milli takım kadrosundan dışlanan isimler arasında Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White ve Adam Warton yer aldı.

Rooney, “Kadro seçiminde hatalar yaptığını düşünüyorum… Kadronuzda sadece mutlu ve kamp ortamında rahat hisseden oyuncular varsa, Dünya Kupası’nı kazanmayı bekleyemezsiniz” dedi.

Ve şöyle devam etti: “Tartışmaya ihtiyacınız var, sizinle konuşan ve her zaman sizinle aynı fikirde olmayan oyunculara ihtiyacınız var.”

Ve şöyle devam etti: “Kendi kişilikleri, görüşleri ve karakterleri olan, bazen de teknik direktöre sorular soran oyunculara ihtiyacınız var.”

Şöyle devam etti: “Büyük teknik direktörler bunu sever, çünkü bu tartışma kapısını açar. Bu yüzden evet, geriye baktığında bazı pişmanlık duyguları hissedeceğini düşünüyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Ancak yine de, önümüzdeki turnuvada milli takımımızı yönetmek için diğer antrenörlerden daha az yetkin olmadığını düşünüyorum; bu benim görüşüm.”