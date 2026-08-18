Rooney United'a çağrı yaptı: Bu transferi kaçırmayın

Wayne Rooney, Manchester United yönetiminden Arsenal oyuncusu Myles Lewis-Skelly transferine ilişkin tutumundan geri adım atmasını ve transfer döneminin kapanmasından önce oyuncuyla anlaşmasını istedi. Ayrıca üç oyuncunun daha kadroya katılmasını talep etti.

Arsenal, 19 yaşındaki Lewis-Skelly'yi Manchester United ve Chelsea'ye teklif etmişti; ancak oyuncunun istenen bonservis bedeli 45 milyon sterlini geçmemesine rağmen iki kulüp de transfere ilgi göstermedi.

Rooney, Stick to United programında şunları söyledi: "Manchester United'ın tüm sezon boyunca Luke Shaw'a güvenebileceğini düşünmüyorum, bu yüzden Myles Lewis-Skelly'nin mükemmel bir seçenek olacağı kanaatindeyim."

Metro sitesinin aktardığına göre Manchester United efsanesi sözlerine şöyle devam etti: "Çok yüksek olmayan bir bedel karşılığında müsait olabileceğini duyuyoruz, dolayısıyla onunla anlaşmak apaçık bir karar olur. Hem sol bek hem de orta saha oynayabiliyor, ayrıca hâlâ genç ve önünde büyük bir gelecek var."

Rooney, sol bekin yanı sıra United'ın bir stoper, bir orta saha ve bir forvet transferine de ihtiyaç duyduğunu belirterek, kulübün transfer döneminin bitmesinden önce yapması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

Michael Carrick, özellikle Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesiyle birlikte, Luke Shaw'a uygun bir alternatif sağlamak için yeni bir sol bek katma isteğini dile getirmişti.

United, Lewis Hall ile ilişkilendirilmişti; ancak Newcastle, Premier Lig'deki rakibine oyuncunun satılık olmadığını bildirdi. Bu durum, orta sahada da oynayabilmesi göz önüne alındığında Lewis-Skelly'yi daha cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Rooney sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer Lewis-Skelly müsait hâle gelirse, uzun uzun düşünmeye gerek kalmaz. Manchester United'ın kesinlikle bir sol beke ihtiyacı var ve bu mevki takım için bir öncelik."