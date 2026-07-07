Rooney, Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırıyor: Portekizli oyuncular Cristiano ile eğlenmiyorlar

Wayne Rooney, sert açıklamalarında Portekiz milli takım oyuncularının Cristiano Ronaldo ile oynamaktan, Arjantin milli takım oyuncularının Lionel Messi ile oynamaktan aldıkları keyfi alamadıklarını iddia etti.

Ronaldo’nun Dünya Kupası serüveni, Pazartesi günü 16 turunda Portekiz’in İspanya’ya 1-0 yenilmesiyle şok edici bir şekilde sona erdi; Dallas’taki maçta 91. dakikada Mikel Merino’nun attığı galibiyet golü, maçı belirleyen fark oldu.

Beş kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda Portekiz’in oynadığı beş maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı ve üç gol attı. 41 yaşındaki Ronaldo, grup aşamasında Özbekistan’a karşı 5-0’lık ezici galibiyette iki gol attı, ardından son 16 turunda Hırvatistan’a karşı kazanılan maçta bir penaltı golü kaydetti.

39 yaşındaki Messi ise dört maçta yedi gol atarak Ronaldo’yu açık ara geride bıraktı ve Fransız Kylian Mbappé ile Norveçli Erling Haaland ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında zirveye oturdu. Messi, Arjantin'in bir numaralı yıldızı ve takım için vazgeçilmez bir unsur olsa da, Manchester United'da 6 yıl boyunca Ronaldo'nun yanında oynayan Rooney, Real Madrid ve Portekiz milli takımının efsanesi söz konusu olduğunda aynı izlenime sahip değil.

2022 Dünya Kupası maçlarını İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yorumlayan Rooney, "Ronaldo ve Messi'yi her zaman bir arada anarsınız çünkü onlar futbol tarihinin en iyi oyuncularından ikisi" dedi.

Rooney sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Arjantinli oyuncuların hepsi Messi için orada gibi görünüyor ve herkes onun arkasında duruyor. Messi’nin bu Dünya Kupası’nda muhteşem olduğu açık, ancak Ronaldo’nun bulunduğu Portekizli oyunculardan bu izlenimi almıyorum."