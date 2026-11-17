Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, futbol kariyeri boyunca ağır bir psikolojik dönemden geçtiğini ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği bu süreçte intiharı düşünecek noktaya geldiğini açıkladı. Rooney, o dönemin kendisini yalnızlığa ve çevresindekilerden uzaklaşmaya ittiğini vurguladı.

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41 yaşındaki Rooney, "Gabby Logan ile Yolun Yarısında Hayat" podcast'ine konuk olduğu programda bu deneyimini açık yüreklilikle anlattı. Rooney, oğlu Kai'nin doğumunun ardından yaşadığı ve futbol sahaları dışında içinden geçtiği krizlerle baş edemediği zor bir dönemi hatırladı.

Eski Manchester United yıldızı, çok zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduğunu , ancak oğlunun kendisini bu halde görmesini istemediğini, bu yüzden kendini soyutlayıp insanlardan uzaklaştığını ve sonunda aklına intihar düşüncelerinin gelmeye başladığını anlattı.

Rooney'nin "Foot Mercato" tarafından aktarılan sözleri şöyle: "Geriye dönüp baktığımda bencil davrandığımı söyleyebilirim ama çok zor bir dönemden geçtiğimi biliyordum. O zamanlar Kai'nin beni o halde görmesini istemedim, bu yüzden ben de kendimi soyutladım."

Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta intiharı düşünmeye başladım. Artık kimseyi görmek ya da sokakta biriyle karşılaşmak istemiyordum, mağazalara girmek de istemiyordum. Futbol sahasında kendimi hâlâ rahat hissediyordum ama geri kalan her şeyde birçok sorun yaşıyordum."

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Rooney'nin açıklamaları, İngiliz futbolunun en parlak yıldızlarından biri olduğu ve Manchester United formasıyla olağanüstü başarılar elde ettiği kariyeri boyunca sahip olduğu büyük statüye rağmen, spot ışıklarından uzakta yaşadığı psikolojik sıkıntılara ışık tutuyor.

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Manchester United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Rooney, takımla çıktığı 559 maçta 253 gol attı. Ayrıca beş Premier Lig şampiyonluğu ve 2008'de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Rooney, Derby County'deki son macerasının ardından 2020'de futbolu bıraktığını açıklamıştı.