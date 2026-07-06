Rooney: FIFA’nın kararı “utanç verici”... Infantino utanmalı

Eski İngiltere milli takım yıldızı Wayne Rooney, FIFA’nın Amerikalı Folarin Balugun’un cezasını kaldırma kararını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Balogun, 3 golle ABD milli takımının Dünya Kupası gol krallığı listesinin başında yer alıyor, ancak ülkesinin Bosna-Hersek'i yendiği son 32 turu maçında kırmızı kart görmüştü.

Balugun'un Seattle'da oynanacak Belçika ile yapılacak 16 turu maçında forma giyememesi bekleniyordu, ancak FIFA Pazar akşamı sürpriz bir şekilde, bir yıllık cezasının uygulanmasının ertelendiğini duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonu bu karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı; bu durum, özellikle ABD Futbol Federasyonu’nun kırmızı kart kararına itirazda bulunmamış olması nedeniyle, Belçika Futbol Federasyonu’nu şaşkınlığa uğrattı.

AOL ağı, Wayne Rooney’nin BBC’nin İngiltere-Meksika maçı yayını sırasında yaptığı “Bunun tam bir utanç olduğunu düşünüyorum” şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

Ronaldo, “Konunun UEFA ile ilgili olduğunu biliyorum, ancak Euro 2012 öncesinde 3 maçlık bir ceza almıştım ve grup aşaması maçlarında oynamayacaktım. Sonra bana, İsviçre’ye gidip bir grup çocukla antrenmana katılırsam, cezanın üçüncü maçı düşürüleceği söylendi” diye ekledi.

"3 maçlık cezaya çarptırılmak istemediğim için bunu kabul ettim, ancak o zaman da bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyordum" diye devam etti.

"Bu durumda ise ya kırmızı kart tamamen iptal edilmeli, ki bu belki de doğru karar olur ve o zaman oynayabilir. Ama cezanın bir yıl süreyle askıya alınması mı? Bence bu tam bir utanç. Infantino bu karardan utanmalı" diye ekledi.

Rooney, “Bu oyundaki sportmenlik ruhu burada sorgulanır hale geldi. Eğer ABD’ye rakip bir milli takım olsaydım, çok öfkelenirdim. Bu karar her açıdan yanlış” dedi.