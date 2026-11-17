Wayne Rooney intihar etmeyi düşündüğünü açıkladı. İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti ve Plymouth Argyle'ın şu anki teknik direktörü, Manchester United forması giydiği dönemde yaşadığı çok zor ve acı dolu günleri anlattı.

Reklam

Wayne Rooney, hayatının en karanlık dönemlerinden birini yaşarken intiharı bile düşündüğünü açıkladı. Bunu anlatan isim, bugün Plymouth Argyle'ı çalıştıran İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Rooney'nin kendisi oldu. Geçmişindeki bazı zorlu anları yeniden hatırlamayı seçen Rooney, Life at the Midpoint podcast'inde Manchester United forması giydiği yıllarda yaşadığı kişisel zorlukları açıkça anlattı ve hayatının uzun süre gözlerden uzak kalmış acı dolu bir yönünü paylaştı.

Eski futbolcu, özellikle alkolle ilişkisi ve kendisini dış dünyadan tamamen soyutlama eğiliminin damga vurduğu zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. Rooney, hayatının en zor dönemine ilişkin bir soruya yanıt verirken "İçtiğim zaman iki gün boyunca eve kapanır, içmekten başka hiçbir şey yapmazdım" dedi. Sahada elde ettiği başarılara rağmen kişisel durumunu yönetmesi giderek zorlaşıyordu.

En zorlu dönem 1999'a uzanıyor. Rooney'nin kariyeri o sırada oldukça iyi gidiyordu ve bugün 17 yaşında olan büyük oğlu Kai henüz bir bebekti. Rooney, sportif başarılarıyla özel hayatındaki güçlükler arasındaki belirgin karşıtlığı büyük bir içtenlikle hatırladı: "Oyun açısından muhtemelen kariyerimin en iyi dönemiydi ama her şeyi idare etmekte zorlanıyordum. O zor dönemi atlatmak için yardıma ihtiyacım olduğunu anladım".

Eski forvet, hayatında olup bitenleri artık kontrol edemediği hissine kapıldığını kabul etti. Baskı, kişisel sorunlar ve başa çıkmakta zorlandığı durumun ağırlığı, onu diğer insanlarla her türlü temastan kaçınarak yalnızlığa sığınmaya itmişti. Futbol dünyasında ulaştığı şöhret ve başarıya rağmen bu durum, zamanla günlük yaşamını derinden etkilemişti.

Reklam Reklam

"Geriye dönüp bencil olduğumu söyleyebilirim ama beni gerçekten çok zorlayan bir dönemden geçtiğimi biliyordum" diyen Rooney, ardından oğlu Kai'ye ve onu kendisinin de başa çıkamadığı bu durumdan koruma isteğine değindi: "Kai'nin beni o hâlde görmesini istemiyordum, bu yüzden ben de saklanıyordum". Bu sözler, babalık rolüyle yaşadığı kişisel zorlukları bir arada yürütmenin ne kadar güçleştiğini ortaya koyuyor.

Related Topics

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

Rooney, anlattıkları arasında en sarsıcı itirafını da yaparak intihar düşüncelerinden söz etti: "İntiharı düşündüğüm bir noktaya geldim. Kimsenin arasında olmak istemiyordum. Sokakta insanları görmek istemiyordum. Dükkânlara girmek istemiyordum" dedi eski Manchester United oyuncusu. Rooney, kendisini sosyal hayattan uzaklaştıran derin sıkıntıyı anlattı; futbolun hâlâ rahat hissedebildiği az sayıdaki ortamdan biri olduğunu söyledi: "Futbol sahasında kendimi hep rahat hissettim ama bunun dışındaki her şeyde gerçekten zorlandım".

1985 doğumlu Rooney, kuşağının en önemli İngiliz futbolcularından biriydi. Kariyeri boyunca Everton, Manchester United, DC United ve Derby County formalarını giydi; toplam 763 maça çıkıp 313 gol attı. İngiltere Milli Takımı'nda ise 120 maçta 53 gol kaydetti ve on yılı aşkın süre boyunca İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden biri oldu.

Reklam

Kazandığı kupalar, özellikle Manchester United'daki uzun döneminde başarılarla dolu bir kariyere sahip olduğunu gösteriyor. Rooney beş İngiltere ligi şampiyonluğu, bir FA Cup, altı Community Shield ve dört İngiltere Lig Kupası kazandı. Bunlara bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi ve bir Kulüpler Dünya Kupası da eklendi. Bu başarılar, onu Manchester United'ın yakın tarihindeki önemli isimlerden biri hâline getirdi.

Rooney, bu açıklamalarıyla sportif başarılarının ardında yaşadıklarını da anlatmayı seçti; şöhretin ve elde edilen başarıların insanı kişisel zorluklardan korumaya her zaman yetmediğini gösterdi. Tanıklığı, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görülmesine rağmen saha dışında denge bulmakta zorlandığı bir döneme ışık tutuyor. Bu içten anlatım, İngiliz futbolunun en önemli figürlerinden birinin daha insani bir yönünü ortaya koyuyor.