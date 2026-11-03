Manchester United efsanesi Wayne Rooney, eski Liverpool yıldızı Jamie Carragher'a meydan okuyarak onu boks ringinde karşılaşmaya davet etti.

"The Sun" gazetesine göre, İngiltere efsanesi boks ringine dönmek istiyor ve bu sporun Manchester United'a katılmadan önce Everton'da genç bir futbolcu olarak gelişmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

41 yaşındaki Rooney, efsanevi boks organizatörü Frank Warren'ın TikTok hesabındaki görünümü sırasında bir anı değerlendirerek eski Liverpool'lu rakibine yönelik eleştirilerde bulundu.

Şunları söyledi: "Carragher ile karşılaşmayı çok isterim, bunu ona iletebilirsin. Cara, seninle ringde karşılaşmak isterim."

Eski golcü, memleketinin yıldızları Jack Turner ve Oliver Jones'u onurlandırmak için, amcası Richie Rooney'nin kurup yönettiği Croxteth Amatör Boks Kulübü'ne döndü.

Rooney, Everton kulübü yetkililerinin kendisini on beş yaşında boksu bırakmaya zorlamasına rağmen bu spora olan sevgisinin azalmadığını söyledi.

Warren Queensberry Promotions şirketinin yayınladığı uzun bir röportajda Rooney şunları söyledi: "Boksu seviyorum. Boks izlemeyi seviyorum. Ama bu yolu izleyecek kadar iyi değildim. Benim ait olduğum yer burası."

Sözlerine şöyle devam etti: "On altı yaşında Everton ile oynayabilmemde boksun büyük bir rol oynadığını hep düşünürüm. Bacaklarımın ve kaslarımın gelişmesine yardımcı oldu. Gücün için buna ihtiyacın var."

Rooney, 2015 yılında malikânesindeki bir antrenman seansında İskoçya ve Sunderland'in eski sol beki Phil Bardsley'nin elinden meşhur nakavt darbesini yemişti.

The Sun gazetesi bu şaşırtıcı nakavt haberini yayınladıktan sonra, Tottenham'a karşı attığı golü kutlarken bayılma taklidi yaparak buna karşılık verdi.

Rooney'nin boksa geçişi uzun süredir gündemdeydi; iki yıl önce KSI'ye bağlı Misfits organizasyonuna katılması için kendisiyle iletişime geçilmişti.

Ardından, İrlanda milli takımının eski kalecisi Paddy Kenny geçen yıl bir maçta Rooney'ye meydan okudu, ancak bundan hiçbir şey çıkmadı.

Ancak Rooney, bu yılın ilerleyen dönemlerinde "I'm a Celebrity" programına katılacağının açıklanmasının ardından, boksa geçebilmesi için başka bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak.

Açıklanmayan ancak "altı haneli" bir meblağ alması bekleniyor ve bu konuda, 2024 yılında "I'm a Celebrity" programında ikinci olan eşi Coleen'in izinden gidiyor.