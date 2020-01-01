Rony Lopes: Henry'nin kovulması yanlıştı

Monaco'nun eski oyuncusu Rony Lopes, kovulan teknik direktörleri Thierry Henry'nin görevden alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

Sezon başında 'ya transfer olan Rony Lopes, eski teknik direktörü Thierry Henry'nin görevden alınmasının haksızlık olduğunu söyledi.

, 'in ilk dokuz haftasında alınan kötü sonuıçlar nedeniyle Leonardo Jardim'in yerine teknik direktörlük görevine Thierry Henry'i getirmiş ancak yaklaşık üç ay sonra Fransız teknik adamın da görevine son vermişti.

Monaco'nun eski oyuncusu Rony Lopes, Athletic'e verdiği demeçte, Henry'ye yeterince anlayış gösterilmediğini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Henry'nin göreve geldiği periyot sıkıntılı bir dönemdeydik ve 17 oyuncumuz sakattı. Şampiyonlar Ligi'nde her biri 18 yaşında olan beş forvetle mücadele ettik. Ne kadar iyi oyuncular olsalar da böyle bir turnuva deneyimleri yoktu. Hayatımda hiç böyle bir durumda bulunmadım. Sanırım insanlar Thierry Henry'nin durumunu tam olarak anlayamadılar. Bence kulüp ona yeterince zaman tanımadı. Antrenmanları, fikirleri gerçekten faydalı ve ilgi çekiciydi. Sakat oyuncular forma girmeye başladığında ve istediğimiz oyunu yansıttığımızda kulüp onu görevden aldı. Eğer ona biraz daha zaman verseydiler Monaco için harika bir teknik direktör olabilirdi."