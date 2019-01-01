Ronaldo'dan yeni bir rekor daha

Juventus'un Bayer Leverkusen'i 3-0 yendiği maçta gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir rekora ulaştı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında , 'i 3-0 mağlup etti.

İtalyan ekibinin gollerini Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi ve kaydetti. Bu golle Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma karşı gol atmış oldu ve 'in efsane İspanyol golcüsü Raul'un rekoruna ulaşmayı başardı.

Ronaldo'nun rekoruna en yakın isim, Şampiyonlar Ligi'nde 32 farklı takıma karşı gol atan . Arjantinli futbolcu, 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçında gol atarsa aynı rekora ulaşmış olacak.

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Juventus forması ile ikinci sezonuna giren Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 'da da emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 7 maçta 4 gol atan tecrübeli futbolcu, Leverkusen maçı öncesi geleceğine dair de SPORTbible'a açıklamalarda bulundu:

"Futbolu hala seviyorum. Cristiano'yu seven taraftarları ve insanları eğlendirmeyi seviyorum. Önemli olan yaş değil, her şey zihniyetle ilgili. Son 5 yılda futbol dışındaki hayatımdan zevk almaya başladım. Önümüzdeki yıllar neler olacağını kim bilebilir ki?"