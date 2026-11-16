Ronaldo'yu savunan Piers Morgan, Jesus'a hakaret edip geleceğini tahmin etti

Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda yer almamasına ilişkin sözleri sessiz sedasız geçiştirilmedi. Açıklamalar öfkeli tepkilere yol açarken bunların en dikkat çekeni, Al Nassr kaptanını savunmasıyla bilinen İngiliz televizyoncu Piers Morgan'dan geldi. Morgan, Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörüne sert bir dille karşılık vermeyi tercih etti.

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Söz konusu açıklamalar, Portekiz Milli Takımı'nın Braga Belediye Stadyumu'nda Danimarka karşısında 1-4'lük ağır bir yenilgi almasının ardından geldi. Bu maç, teknik ekibe yöneltilen eleştirilerle eş zamanlı olarak Ronaldo'nun milli takım kadrosunda yer almaması tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Maçın ardından Jesus'a, milli takımın Al Nassr forvetinin yokluğunu ne kadar hissettiği soruldu. 72 yaşındaki teknik adam alaycı bir tavırla şu yanıtı verdi: "Onu özlemek mi? Nasıl? Artık milli takımda değil. Tabii bana sadece arkadaşlık etmek için gelecekse o başka."

Bu yanıt, özellikle ağır bir yenilginin hemen ardından gelmesi ve Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki yokluğunun hâlâ tartışıldığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle büyük ilgi gördü. Teknik direktörün sözleri kısa sürede sosyal medyaya taşındı.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jesus'un açıklamalarını X hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Piers Morgan'ı da yorum yapmaya yöneltti. Morgan, fırsatı değerlendirerek Al Nassr kaptanına karşı tutumu nedeniyle Portekizli teknik adamı doğrudan eleştirdi.

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Portekiz basınından Record gazetesinin aktardığına göre İngiliz televizyoncu, Jesus'un sözlerine şu yanıtı verdi: "Portekiz bugün (cumartesi) olduğu gibi ezilmeye devam ederse bu palyaço da milli takımda olmayacak." Morgan bu sözlerle Danimarka karşısındaki ağır yenilgiye gönderme yaptı.

Morgan'ın Portekizli teknik adama yönelik saldırısı son dönemde ilk değildi. İngiliz televizyoncu, Cristiano Ronaldo'nun milli takım planlarının dışında kalmasından önce yaşanan davranışlar ve gelişmeler nedeniyle Jesus'a karşı açıkça eleştirel bir tavır takınmıştı.

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Ronaldo ile Jesus arasındaki sert anlaşmazlık, Eylül 2026'daki milli takım kampı sırasında patlak verdi. Ronaldo'dan UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında ısınması istendi ancak oyuna yedek olarak dahil edilmedi. Bunun üzerine Jesus'un forma giymesiyle ilgili daha önce yapılan bir anlaşmayı bozduğunu düşünen Ronaldo, Danimarka ile oynanacak ilk maç öncesinde kampı terk etti.

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Ardından Ronaldo, Jesus'u iki kez "sözünü tutmamakla" suçladı: İlki Norveç maçında oyuna sokulmaması, ikincisi ise basın toplantısında söylemek üzere anlaştıkları noktalara bağlı kalınmaması. Buna karşılık Portekiz Futbol Federasyonu, kampı terk ettiği için Ronaldo'ya 30 gün men cezası ve 255 euro para cezası verdi. Ronaldo da 5 Kasım'da 23 yıl süren kariyerinin ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Jesus ise daha sonra kendini suçlu hissetmediğini, Ronaldo'yu kadroya çağırmayı planladığını söyledi ve onun milli takımı bırakma kararına saygı duyduğunu vurguladı.

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