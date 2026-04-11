Suudi Futbol Federasyonu, Roshen Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Akhdoud takımları arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı.

Al-Nassr, bugün Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 28. haftasında, Najran'daki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Suudi Futbol Federasyonu, El Nasr ile El Akhdud arasındaki maçın hakemliğine Khalid Al-Taris'in atandığını, yardımcı hakemlik görevini ise Mohammed Al-Abkari ve Abdulrahim Al-Shammari'nin üstleneceğini açıkladı.

Maçın video hakemi Sami Al-Jreis olacak ve ona Saad Al-Subaie yardımcı olacak, dördüncü hakem ise Abdullah Al-Kharboush olacak.

Khaled Al-Taris'in Ronaldo ile tarihi bir anısı var, zira 22 Ocak 2023'te, 2022-2023 Roshen Ligi'nin 14. haftasında Al-Ittifaq ile oynanan maçta, Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla ilk maçını yönetmişti.

El-Taris, 22 Ağustos 2024'te 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Al-Raed ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Ronaldo'nun Roshen Ligi'ndeki 50. golünü atmasına da tanık olmuştu.

Ancak aynı maçta, Suudi hakemin Portekizli yıldızın bir başka golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etmesi üzerine büyük bir hakem tartışması yaşandı. Bazıları bu kararı hatalı buldu ve bu durum, Al-Nassr'ı o sezonun ilk maçında beraberlik tuzağına düşürdü.