Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, kıta düzeyinde takımın tarihi gol kralları listesinin zirvesine tek başına oturmak için bir gol uzağa geldi. Portekizli yıldız, "Al Alami"nin eski forveti Faslı Abderrazak Hamdallah'ın adına kayıtlı rekoru yakaladı.

Ronaldo, dün akşam AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nun ikinci haftasında Özbekistan ekibi Neftçi karşısında kazanılan 3-1'lik maçta bir gol kaydetti ve takım formasıyla Asya turnuvalarındaki gol sayısını 16'ya yükselterek listenin zirvesinde Hamdallah ile eşitlendi.

"Don", turnuvanın bu sezonundaki ilk golünü kaydetmiş oldu. Daha önce 2023-2024 AFC Şampiyonlar Ligi'nde altı gol, bir sonraki sezonda sekiz gol ve AFC Şampiyonlar Ligi 2'de bir gol atan Portekizli, son golünü Özbek ekibi karşısında ekledi.

Portekizli yıldız, Hamdallah'ı geçerek Al Nassr'ın kıta müsabakalarındaki tarihi gol kralları tahtına tek başına oturmak için artık yalnızca bir gole ihtiyaç duyuyor. Bu, Suudi ekibiyle birlikte siciline eklenecek yeni bir başarı olacak.

Listenin üçüncü sırasında ise Al Nassr'ın eski oyuncusu Brezilyalı Anderson Talisca 11 golle yer alıyor; Talisca, Ronaldo ve Hamdallah'ın beş gol gerisinde bulunuyor.

Al Nassr, Neftçi karşısında önemli bir galibiyet elde etmişti. Skoru Angelo açmış, ardından Ronaldo farkı artırmıştı. Özbek ekibi ikinci yarıda farkı bire indirse de bir kendi kalesine gol maçın sonucunu ev sahibi lehine belirledi.

Bu galibiyet, ilk haftada Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'e 4-0 yenilen Al Nassr'a moral verdi.