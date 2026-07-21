Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, kaptan Cristiano Ronaldo hakkındaki planını açıkladı ve onun ülkenin bir sembolü olmaya devam edeceğini, adının tarihe kazınacağını vurguladı.

Jesus, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun son 16 turunda şampiyon İspanya karşısında (1-0) mağlubiyetle sona ermesinin ardından, İspanyol Roberto Martinez'in yerine Portekiz'in başına geçti.

41 yaşındaki Ronaldo, 3 gol attığı Dünya Kupası boyunca pek çok eleştiriye maruz kaldı ve bazıları onun artık Portekiz Milli Takımı için bir yük haline geldiğini düşündü.

Jesus, Canal 11 kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ronaldo ne milli takım ne de şahsen benim için herhangi bir sorun teşkil edecek. Devam eden tartışmalara gelince, herkesin kendi görüşüne sahip olma hakkı var."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Karar verme zamanı geldiğinde, Cristiano'yla ve diğer bütün oyuncularla birebir konuşacağım."

Şöyle devam etti: "Cristiano, Portekiz'in bir sembolü ve adı tarihe kazınacak. Onunla (Suudi Arabistan'daki Al Nassr'da) çalışmaktan büyük keyif aldım. Ben bir oyuncuyu yaşına göre değerlendirmem, bu Cristiano için de geçerli."

Benfica, Al Hilal ve Al Nassr'ın eski teknik direktörü Jesus, 24 Eylül'de Galler'e karşı oynanacak ilk UEFA Uluslar Ligi maçı için davet edilen oyuncu listesinin, 2026 Dünya Kupası kadrosundan çok farklı olmayacağının altını çizdi.

Şu açıklamayı yaptı: "Bazıları yeni teknik direktörün gelip oyuncularda çok fazla değişiklik yapacağını düşünebilir. Ama bu olmayacak. Ben saf değilim. Ayrıca, bu kadroya seçilmemiş pek çok oyuncuyu çağırmak için yeterli zamanım yok. Zaten aralarından seçim yapabileceğim çok fazla oyuncu da yok."

Şuna işaret etti: "Önümüzdeki dört yıl içinde şüphesiz yeni oyuncular ortaya çıkacak. (UEFA Uluslar Ligi) kadrosu, 2026 Dünya Kupası kadrosundan uzak olmayacak. İki ya da üç yeni oyuncu, bu tarz bir şey."

Jesus fırsattan yararlanarak gelecekteki oyuncularına güçlü bir mesaj verdi ve şunları söyledi: "Milli takım, Dünya Kupası'nda ortaya koyduğundan daha iyi bir performans sergilemezse, ben de daha iyi bir performans ortaya koyamam. Ben ve teknik ekibim daha fazla maç oynamaya ihtiyaç duyuyoruz, aksi halde yıllardır peşinde koştuğumuz bir hayali besleyerek burada kalırız."

Şöyle tamamladı: "Harika oyuncularımız var ama fazla başarı elde edemedik. On yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, UEFA Uluslar Ligi'ni de iki kez kazandık; bu en önemli turnuva değil ama en zoru, çünkü her zaman Avrupa'nın en iyi milli takımlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Daha geçen yıl Portekiz, Fransa, Almanya ve İspanya milli takımları finallere ulaştı."