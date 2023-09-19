Ronaldo ve Messi, son kez kozlarını paylaşacakları maçla tarihe geçecekler

Tarihin en büyük futbolcularından olan Ronaldo ve Messi, tarihi bir son maça hazırlanıyorlar.

NE OLDU? Arjantin Milli Takımı, Aralık 2022'de düzenlenen Katar Dünya Kupası'nda dünyayı kasıp kavurdu, sporun en saygın kupasını kazanarak Avrupa'nın önde gelen ülkelerini de yendi.

Haberlere göre Tangocular; Portekiz, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerle karşı karşıya gelecek. Ayrıca CONMEBOL'un Güney Amerika takımlarının "Copa Interfederaciones" adı altında UEFA'ya bağlı olan takımlarla karşı karşıya geleceği bir turnuva düzenleyeceği aktarılıyor.

BÜYÜK RESİM: Potansiyel maçlar arasında, Arjantin'in Portekiz'e karşı oynayacağı mücadele de büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

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Çünkü bu dev karşılaşma; futbolun en büyük yıldızlarından olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun son kez karşı karşıya geleceği müsabaka olarak tarihe geçecek.

Öte yandan Wembley'de İngiltere ile de karşılaşabilirler; 2022 yazında İtalya'ya karşı ünlü La Finalissima'yı kazandıkları yerde bir maç daha oynayacaklar.

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Fikstürün muhtemelen 9 Kasım'da açıklanacağı, ancak AFA'nın bu konuda henüz bir karar vermediği vurgulanırken kısa süre içerisinde durumun netleşmesi bekleniyor.