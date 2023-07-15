Ronaldo ve Mane'nin takım arkadaşı olması Sivasspor'un yıldızına bağlı!

Portekizli süperstar, Liverpool'un eski yıldızıyla aynı takımda buluşabilir, ancak bir şartla...

NE OLDU? Ariadhiah haber kaynağına göre Mane, bu yaz Bayern Münih'ten ayrılacak ve Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'ya katılacak.

Bu açıklama, iki tarafın Liverpool'da geçirdiği altı büyük başarılı yılın ardından Almanya'da iyi bir performans gösteremeyen Mane'nin Perşembe günü Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Mane için potansiyel bir transferin gerçekleşmesi için Al-Nassr'ın öncelikle, Fatih Karagümrük'ün eski yıldızı olan ve şu anda Sivasspor'da oynayan Ahmed Musa'ya olan geçmiş borcunu ödemesi gerekiyor. Bu nedenle bu transfer, biraz ters bir zamana denk gelmiş oldu.

Al-Nassr, Ronaldo ve Mane'yi takım arkadaşı yapmak istiyorsa öncelikle Ahmet Musa'nın durumunu çözmesi gerekecek.

Başka bir büyük isim daha alacaklarsa, önce bu sorunun çözülmesi lazım. FIFA, "Borçların ödenmesiyle ilgili alacaklılar tarafından onaylandıktan sonra" yasağın kaldırılacağını doğruladı.

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MANE İÇİN SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan ekibiyle görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor, ancak Al-Nassr'ın yasağı kalkmadığı takdirde Mane'nin Bayern Münih'te kalması bekleniyor.