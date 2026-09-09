Nassr kulübü, iki yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo ve Suudi Abdullah Al-Hamdan için, komşusu ve geleneksel rakibi Hilal'in taraftarlarının kulüp sahibi Prens Velid bin Talal'a yönelik mesajını alıntıladı.

Nassr, bugün çarşamba günü Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan maçta Abha'yı 2-1 mağlup etti.

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Maçın ardından Nassr kulübü, resmi "X" hesabından galibiyet golünün sahipleri Ronaldo ve Al-Hamdan'ın bir fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın altına şu cümleyi yazdı: "Ne eksik olsun ne yok olsun."

Bu cümle, Hilal taraftarlarının önceki gün pazartesi, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Neom maçını izlemek için Kingdom Arena'da bulunan kulüp sahibi Prens Velid bin Talal'ı selamlamak amacıyla kullandığı cümleydi.

Belirtmek gerekir ki Nassr, Abha karşısında aldığı galibiyetle Suudi Ligi puan tablosunda, yalnızca averajla lider Hilal'in gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Her iki takım da 5 galibiyet ve tek bir mağlubiyetle 15'er puana sahip.