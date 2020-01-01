Ronaldo ve Dybala'nın şikayeti kameralara yansıdı

Cristiano Ronaldo ile Paulo Dybala'nın tünelde yaptıkları konuşma gündeme oturdu.

, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'a 1-0 mağlup olurken, ile Paulo Dybala'nın maç hakkındaki konuşmaları kameralara yansıdı.

Karşılaşmanın ikinci devresi için tünelde bekleyen Ronaldo ile Dybala'nın, maç sırasında orta sahadan hiç destek alamadığına yönelik şikayetleri görüntülerde yer aldı.

Haberin devamı aşağıda

Kameraları fark etmeyen ikili arasında, "Orada yalnız kaldık, orta sahadakiler bize destek olmuyor. Kimse topu almıyor" şeklindeki konuşmalar dikkat çekti.

Daha fazla takım

Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: " i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli"

Dybala: "non la prende nessuno"

Ronaldo: " si anche sulle seconde palle, niente" pic.twitter.com/hmD4VlOD45 — emilio (@emi_80_te) February 29, 2020

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 17 Mart Salı günü Lyon'u konuk edecek.

'da maç eksiği nedeniyle ikinci sırada yer alan Juve, koronavirüs nedeniyle ertelenen ertelenen karşılaşmasını ise 13 Mayıs'ta oynayacak.