Juventus

Ronaldo ve Dybala'nın şikayeti kameralara yansıdı

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Getty Images
Cristiano Ronaldo ile Paulo Dybala'nın tünelde yaptıkları konuşma gündeme oturdu.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a 1-0 mağlup olurken, Cristiano Ronaldo ile Paulo Dybala'nın maç hakkındaki konuşmaları kameralara yansıdı.

Karşılaşmanın ikinci devresi için tünelde bekleyen Ronaldo ile Dybala'nın, maç sırasında orta sahadan hiç destek alamadığına yönelik şikayetleri görüntülerde yer aldı.

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Kameraları fark etmeyen ikili arasında, "Orada yalnız kaldık, orta sahadakiler bize destek olmuyor. Kimse topu almıyor" şeklindeki konuşmalar dikkat çekti.

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    Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 17 Mart Salı günü Lyon'u konuk edecek.

    Serie A'da maç eksiği nedeniyle ikinci sırada yer alan Juve, koronavirüs nedeniyle ertelenen ertelenen Inter karşılaşmasını ise 13 Mayıs'ta oynayacak.

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