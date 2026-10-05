"Ronaldo tarihin en iyisi": Hojlund'dan Jesus'a suçlama

Danimarka'nın pazar akşamı Cardiff'te Galler'i 1-0 mağlup etmesinin ardından Rasmus Hojlund, Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı ve geçtiğimiz perşembe Kopenhag'daki Portekiz maçının ardından soru işaretleri doğuran tartışmalı anla ilgili ilk kez konuştu.

Hojlund, Portekiz karşısında ülkesine beraberlik golünü (2-2) kaydetmiş ve Cristiano Ronaldo'nun stiliyle (siu) sevinmişti; ardından maç sonu düdüğünün çalmasının ardından televizyon görüntülerinde, maç sonrası tokalaşma sırasında Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'u göğsünden hafifçe iterken görülmüştü.

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Ronaldo, kendisine forma şansı verilmemesi konusunda Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Portekiz Milli Takımı kampından maçtan bir gün önce ayrılmıştı; bu durum birçok kişinin iki olayı birbiriyle ilişkilendirmesine yol açtı.

Hojlund, Danimarka TV 2 kanalına verdiği röportajda, bu itme hareketiyle rol modeli Ronaldo'nun kadro dışı bırakılma kararı arasında herhangi bir bağ olduğunu reddetti.

Napoli'nin yıldızı, Jesus'u sportmenlik dışı davranmakla suçladı ve aralarındaki tartışmalı anla ilgili şunları söyledi: "Portekiz maçından sonra da konuştuğumuz gibi, gol sevincim Ronaldo'ya bir selamlama niteliğindeydi. İtme hareketinin, teknik direktör Jesus'un (Ronaldo'ya yönelik) kararıyla hiçbir ilgisi yok. Sebep, onun (Jesus) bana bakma zahmetine bile girmemesiydi. Bence bu sportmenlik dışı bir davranış."

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Şunları ekledi: "Bir futbol maçından sonra insanlarla düzgün bir şekilde tokalaşmak gerekir. Göğsüme soğuk bir itiş aldım ve beni tamamen görmezden geldi. Bu yüzden dikkatini çekerek şunu söyledim: 'Hey, ciddi miyiz?' Olay bundan ibaretti."

Devam etti: "Evet, o gol sevinci sahnesi en sevdiğim yıldıza (Ronaldo'ya) özeldi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizin (medyanın) çekici başlıklar istediğinizi gayet iyi biliyorum ve onunla da bunu elde ediyorsunuz, ama evet, Poulsen (eski Danimarkalı oyuncu ve kanalın analisti) de bunu çok iyi biliyor. O zamanlar bile Cristiano'nun (Manchester United'daki ilk dönemlerinden beri) rol modelim olduğunu söylemekten korkmuyordum."

Danimarkalı forvet şöyle devam etti: "İşin komik yanı, Ronaldo'nun (United'dan) ayrılmasından yarım yıl sonra bir anda kendimi neredeyse onun yerini bir şekilde almak zorunda kalmış buldum. Dolayısıyla komik bir yolculuktu. Dediğim gibi, bence muhteşem bir zihniyete sahip ve umarım Portekiz ile Cristiano bu meseleyi çözer, çünkü bir oyuncu için işin böyle bitmesi üzücü bir yol olurdu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bana göre Ronaldo, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyüğüdür."

Hojlund ve Danimarka Milli Takımı, Jesus'un takımının geçen maçı 4-2 kazanmasının ardından, Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da Portekiz ile bu kez deplasmanda yeniden karşılaşacak.

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