Ronaldo oynamadı diye dava açacaklar!

Juventus'un Güney Kore'de oynadığı hazırlık maçında Ronaldo'nun oynamaması Koreli taraftarları kızdırdı.

Güney Koreli taraftarlar, 'yu sahada göremedikleri için organizatörlere dava açmaya hazırlanıyorlar.

Ronaldo, Juve'nin K-League All Star'ları ile yaptığı ve 2-2 biten hazırlık maçının tamamında yedek kulübesinde oturdu. Bu durum, Portekizli süper yıldızı izlemeye gelen Koreli taraftarları çok kızdırdı.

Müsabakayı organize eden The Fasta Inc isimli şirket, İtalyan ekibiyle yapılan sözleşmede Ronaldo'nun oynama zorunluluğu bulunduğunu iddia etse de vaziyet bu şekilde gerçekleşmedi.

Maça gelen taraftarların bu durumdan dolayı acı çektiğini ifade eden Avukat Kim Min-ki, kişi başına 53 euro'luk bilet iade ve 759 euro'luk tazminat talep ettikleri davanın hazırlığında olduğunu söyledi.

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Reuters'a konuşan Koreli avukat, "The Fasta şirketi 'la kontratı olduğunu ve Ronaldo'nun en az 45 dakika oynayacağını duyurmuştu. Ayrıca, Ronaldo'nun taraftarlar için bir imza seansında bulunacağı da söylenmişti." dedi.

The Fasta'nın CEO'su Robin Chang ise konuyla ilgili "Pavel Nedved'le konuyu tartışmaya gittiğimde, bana 'Ronaldo'nun oynamasını ben de isterdim ama o istemedi. Yapabileceğim bir şey yok, üzgünüm' diyebildi. Büyük hüsrana uğradım." açıklamasını yaptı.

Juventus konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.