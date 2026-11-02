Ronaldo ona ulaşamayacak: Messi mucizevi bir rekora yaklaşıyor!

Lionel Messi, futbol kariyerinde olağanüstü rakamlar yazmayı sürdürdü. Inter Miami'yi, Amerika Futbol Ligi müsabakaları kapsamında sahasında ağırladığı New England Revolution karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan Arjantinli yıldız, bir gol atıp bir gol de hazırlayarak gol katkısı siciline yeni bir tarihi başarı eklemeye yaklaştı.

39 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezonki hesabını 26 gol ve 13 asiste yükseltirken, kariyerindeki toplam gol sayısını 1184 maçta 937 gole çıkardı; bu da her 104 dakikada bir gol anlamına geliyor.

Inter Miami kaptanının rakamları bununla da sınırlı kalmadı; asist sayısı 428'e ulaştı. Böylece kulüpler ve milli takım ile toplam gol katkısı, her 71 dakikada bir katkı ortalamasıyla 1365'e yükseldi ve 1400 barajına ulaşmasına yalnızca 35 katkı kaldı.

Messi'nin son dönemdeki rakamları, 2026 Dünya Kupası'ndaki Avusturya maçından bu yana Arjantin Milli Takımı ve Inter Miami ile oynadığı son 27 maçta 36 gole katkı sağlamasının ardından, bu rakama yaklaşma ihtimalini güçlendiriyor.

Tarihi rakamlar yarışında Messi, 1343 maçta attığı 985 golle ve her 111 dakikada bir gol ortalamasıyla gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan ve Arjantinli yıldızın 48 gol önünde bulunan Portekizli Cristiano Ronaldo'yu takip etmeyi sürdürüyor.

Ancak toplam gol katkısındaki üstünlük, iki yıldız arasındaki asist sayısı farkı sayesinde 1365 katkıya ulaşan Messi'nin lehine olmaya devam ediyor; Ronaldo ise 1246 katkıda bulundu.