Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Portekizli oyuncusu Samu Costa'ya Kral Kupası'ndaki Diriyah karşılaşmasında "el Alemi" formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı verdi.

Nassr, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Diriyah ile karşılaşacak.

Postecoglou, maça çıkacak resmi 11'i açıkladı. Bu 11'de, bu yaz transfer döneminde Real Mallorca'dan transfer edilen Samu Costa ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Costa, geçen cumartesi günü Nassr formasıyla ilk kez sahaya çıkmış, ancak yedek olarak girdiği maçta Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Fetih'i 3-0 yendikleri karşılaşmada bir gol kaydetmişti.

Avustralyalı teknik direktör, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Abdullah el-Hamdan'a asli forvet olarak güvenmeye devam ederken, ona bir diğer Portekizli João Félix, Senegalli Sadio Mané ve Fransız Kingsley Coman eşlik edecek.

Buna karşılık Postecoglou, İspanyol savunmacı Íñigo Martínez'i yedek kulübesine oturtarak Abdulilah el-Amri'yi Fransız Mohamed Simakan'ın yanında ilk 11'e geri döndürmeye karar verdi.

Nassr'ın 11'i şu şekilde: