Ronaldo'nun rekoru uzak: Neuer, tarihi listede Messi'yi geçti

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında bu akşam, salı günü oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında kırdığı rekorla Avrupa kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

İlk on birde yer alan Neuer, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki 164. maçına çıkarak, "Squawka" ağının istatistiğine göre, 163 maçta kalan eski takım arkadaşı Thomas Müller'i geride bırakıp turnuvada en çok forma giyen Alman oyuncular listesinin zirvesine tek başına yerleşti.

Bayern kalecisinin başarısı Alman rekorunu kırmakla da sınırlı kalmadı; her biri 163 maça sahip olan Lionel Messi ve Thomas Müller'i geçerek turnuvanın tarihindeki en çok forma giyen oyuncular listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Zirvede Ronaldo ve Casillas

Neuer böylece, 183 maçla rekorun sahibi Portekizli Cristiano Ronaldo ve 177 maçla ikinci sırada bulunan İspanyol Iker Casillas'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok sahaya çıkan üçüncü oyuncu oldu.

"Squawka" istatistiğine göre ilk beşin sıralaması şöyle:

1. Cristiano Ronaldo – 183 maç.

2. Iker Casillas – 177 maç.

3. Manuel Neuer – 164 maç.

4. Lionel Messi – 163 maç.

5. Thomas Müller – 163 maç.