Ronaldo'nun rekorlarını altüst eden yıldızdan Ronaldo itirafı!

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketi unutamıyor.

NE OLDU? 20 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Braga'yı 2-1 yendikleri karşılaşmada Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta 11. golünü attı.

Şimdi, İngiliz milli oyuncu Cumartesi günü Camp Nou'da ilk zorlu El Clasico maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu dev mücadele öncesinde orta saha oyuncusuna prestijli rekabette en sevdiği anlardan bazıları soruldu.

Jose Mourinho'nun takımının Nisan 2012'de Barcelona'yı 2-1 yendiği maçı örnek veren yıldız, Ronaldo'nun gol sevincine dikkat çekti. Golün ardından Ronaldo, ev sahibi taraftarlara sakin olmalarını işaret etti ve ardından elini göğsüne doğru götürerek 'Ben burdayım!' işaretini yaptı. Görünüşe göre Bellingham, Portekizli süperstarın o hareketini unutamıyor.

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NE DEDİLER: TVE'ye "Kutlamaları her zaman hatırlıyorum" dedi ve ekledi:

"Ronaldo'nun Camp Nou'da "Sakin" işeretini yaptığını hatırlıyorum. Bunun gibi şeyler aklınıza kazınıyor, Ronaldo'nun o gol sevinci kesinlikle ikonik bir andı ve harika bir sevinçti."

BÜYÜK RESİM: Bellingham, şu ana kadar Madrid adına muhteşem bir transfer oldu; öyle ki, bu yaz Borussia Dortmund'dan 89 milyon £ (112 milyon $) transfer etmesi onun ucuza bile geldiğini gösteriyor.

Şimdi kariyerinin en önemli maçlarından birine hazırlanıyor. Galibiyet; Madrid'i ezeli rakibinin dört puan önüne geçirecek, ancak mağlubiyet Xaxi'nin takımının Los Blancos'u 2 puan geçeceği anlamına geliyor.

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SIRADA NE VAR? El Clasico'nun ardından Madrid 5 Kasım'da Rayo Vallecano'yla karşılaşacak, Barça ise 4 Kasım'da Real Sociedad'ın konuğu olacak.