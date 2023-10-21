Ronaldo'nun oğlunun yeni takımı belli oldu! İşte forma numarası

Portekizli süperstar Ronaldo'nun oğlu, tıpkı babası gibi büyük bir futbolcu olma hedefiyle kariyerine başladı.

NE OLDU? Al-Nassr, beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun en büyük çocuğu olan Cristiano Ronaldo Jr.'ın kulübün U15 takımıyla ilk maçına çıktığını duyurdu.

Portekizli süperstar Ronaldo, Arap ekibine transfer olduğundan beri oğlu da kulübün altyapısında idmanlarına başlamıştı.

BÜYÜK RESİM: 13 yaşındaki oyuncu daha önce Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın altyapı takımlarında forma giymişti. Genç oyuncu tıpkı babası gibi akademi takımında 7 numaralı formayı sırtına geçirdi.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli milli oyuncu, 21 Ekim'deki bir sonraki Suudi Pro Ligi maçında Damac ile karşılaştıkları mücadelede sahadaki yerini alacak.