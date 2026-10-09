Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, babası ile milli takımın teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki süregelen anlaşmazlığa rağmen, diğer çeşitli milli takımlar yerine Portekiz'i temsil etme kararı aldı; ancak fikrini değiştirme ihtimali hâlâ mevcut.

İngiliz "Sport Bible" gazetesine göre, baba Ronaldo ile Jesus, teknik direktörün geçen hafta UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı oynanan maçta forveti yedek kulübesinde tutmasının ardından şiddetli bir anlaşmazlığa düştü.

Takip eden günlerde Ronaldo, milli takım kampından gönüllü olarak ayrıldı ve o günden bu yana sert bir açıklama yayımlayarak teknik direktörü, oynama süresi konusunda birçok kez verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Öte yandan, iki tarafın önümüzdeki kasım ayındaki milli ara öncesinde anlaşmazlığa son verip veremeyeceğini öğrenmek için merakla beklenmeye devam ediliyor.

Buna rağmen, Ronaldo'nun 16 yaşındaki oğlu, en fazla üç başka milli takımı temsil etme seçeneğine sahip olmasına karşın Portekiz için oynama konusundaki kararlılığını açıkladı.

Sol kanat mevkiinde oynayan ve sağ ayağını kullanan Cristiano Junior, daha önce Juventus ve Manchester United akademilerinde oynadıktan sonra şu anda Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın akademisinde forma giyiyor.

Genç kategorilerde uluslararası düzeyde ise, babasının Real Madrid'de bulunduğu dönemde beş yıldan uzun süre yaşadığı İspanya için oynamaya uygun olmasına rağmen, Portekiz'in 15 yaş altı ve 16 yaş altı milli takımlarında yer aldı.

Genç oyuncu, Kaliforniya eyaletinde doğduğundan, dilerse Amerika Birleşik Devletleri'ni de temsil edebiliyor; annesinin kimliği bilinmediği için ise temsil etme hakkına sahip olduğu dördüncü bir ülke bulunması da mümkün.

İspanyol "AS" gazetesine göre, genç oyuncu babaannesi aracılığıyla Yeşil Burun kökenine de sahip; ancak Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın söz konusu Afrika ülkesi için oynamaya yönelik belirlediği dört şarttan hiçbirini karşılamıyor.

Portekiz Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Ronaldo Junior, Portekiz genç takımlarında oynadığı 13 maçta beş gol kaydetti; ilk uluslararası çıkışını ise geçen yıl mayıs ayında Vlatko Marković turnuvasında Hırvatistan'a karşı 3-2 kazanılan maçta yaptı.

Buna karşılık baba Ronaldo, Portekiz milli takımıyla oynadığı 234 maçta 146 gol attı ve takımı tarihindeki ilk büyük kupa olan 2016 Avrupa Milletler Kupası'nı kazanmaya taşıdı; ardından 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'nde daha fazla kupa elde etti.

Cristiano Ronaldo, bazı sporcuların çocuklarına kendi adımlarını takip etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunmasına rağmen, oğlunun futbolda profesyonel olması yönündeki hayalini açıkça dile getirmişti.