Portekizli yıldız ve Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Avero, 2026 Dünya Kupası sırasında Bruno Fernandes’in Al-Nassr’daki performansını eleştiren bir paylaşıma destek vererek tartışma yarattı.

Katya, Instagram'daki resmi hesabından şu ifadenin yer aldığı bir gönderiye beğeni verdi: "Bruno Fernandes, milli takım forması giydiğinde tamamen farklı bir oyuncu oluyor."

Gönderide ayrıca şunlar da yer alıyordu: “Portekiz milli takımının bir kaptana en çok ihtiyaç duyduğu anda, o maç sırasında ortadan kayboluyor ve sorumluluğu ile yükü başkalarına bırakıyor.”

Şöyle devam etti: “O büyük bir yetenek ve medyadan muazzam ilgi görüyor, ama kritik anlarda kararlılığı nerede?”

Son olarak şunları söyledi: “Taraftarlar, baskı arttığında ortaya çıkıp takımı kurtaracak olağanüstü bir oyuncu bekliyor, maçın gerginliği ve şiddeti arttığında ortadan kaybolan birini değil.”

Katya Avero ise, 2026 Dünya Kupası’nda “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak adlandırılan Portekiz’in açılış maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından kardeşi ve Portekiz milli takım kaptanına yöneltilen sert eleştirilere karşı kardeşini savundu.

