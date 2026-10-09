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Ronaldo'nun katılımıyla: Körfez 27 şampiyonları Dir'iyye derbisinde Nassr'a liderlik ediyor

Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
C. Ronaldo
A. Postecoglou
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Portekiz
Avustralya

"Dünya devi" kazanacak mı?

Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Suudi Roshn Ligi'ndeki Riyad derbisinde Diriyah karşısında Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" şampiyonlarına güvenmeye karar verdi.

Nassr ile Diriyah, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Nassr'ın ilk on birinde, ülke milli takımında yaşadığı son krizin ardından normal şekilde oynamaya hazır hale gelen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer aldı.

Ronaldo, hücum hattının başını vatandaşı Joao Felix'in yanı sıra sağ ve sol kanatlarda Fransız Kingsley Coman ve Senegalli Sadio Mane ile birlikte çekiyor.

İlk on birde ayrıca, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" şampiyonluğunu kazanmalarının üzerinden yalnızca 3 gün geçen bek Nawaf Boushal ve orta saha oyuncusu Abdullah Al-Khaibari de yer aldı.

Buna karşılık, kaleci Nawaf Al-Aqidi Körfez turnuvasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, defans oyuncusu Abdulelah Al-Amri ise yorgunluk nedeniyle kadroda yer almazken, forvet Abdullah Al-Hamdan yedek kulübesinde bulunuyor.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiden topladığı 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve bir maç fazla oynayan Al-Qadsiah'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Nassr'ın ilk on biri şu şekilde:

Kaleci: Bento

Defans: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Inigo Martinez - Awad Aman

Orta saha: Abdullah Al-Khaibari - Samu Costa - Joao Felix

Hücum: Sadio Mane - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman

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