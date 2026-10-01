Ronaldo'nun intikamı mı? Danimarkalı yıldız, maç sonrası Jesus'u itti

Napoli forveti Danimarkalı Rasmus Höjlund, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus'u, iki takımı perşembe akşamı karşı karşıya getiren ve UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Portekiz'in (4-2) galibiyetiyle sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından itti.

Höjlund kameralar önünde, maç sonrası iki takım arasındaki selamlaşma sırasında Jesus'un göğsüne hafif bir itme hareketi yaparken görüntülendi.

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Olay, Höjlund'un golünü Cristiano Ronaldo tarzında kutlamasının ardından yaşandı. Danimarka forveti 53. dakikada beraberlik golünü (2-2) attıktan sonra, Portekizli yıldızla özdeşleşen meşhur "siii" çığlığını atarak zıpladı ve bu kutlama, maçın etrafındaki gergin atmosferin ortasında dikkat çekti.

Portekiz, 12. dakikada Joao Cancelo ile önce öne geçmiş, ardından Mikkel Damsgaard 23. dakikada Danimarka adına beraberliği yakalamıştı. Bundan iki dakika sonra Gonzalo Ramos, Bruno Fernandes'in pasından yararlanarak Portekiz'i yeniden öne geçirdi; ancak Höjlund, ikinci yarının başında maçı yeniden beraberlik noktasına taşıdı.

Vitinha 67. dakikada kafa vuruşuyla Portekiz'in üçüncü golünü kaydetmeyi başardı; ardından Joao Felix 87. dakikada attığı dördüncü golle maçın sonucunu belirledi ve Jesus'un takımına gruptaki üst üste üçüncü galibiyetini kazandırarak 9 puanla tam puanı korudu.

Maç, Ronaldo'nun yokluğu nedeniyle ek bir önem kazandı. Ronaldo, bir önceki maçta Norveç karşısında Jesus'un onu oynatmama kararına bağlı olarak yaşanan gerginliğin ardından ve kendisine Danimarka maçına ilk 11'de başlamayacağının bildirilmesinin ardından, karşılaşmadan bir gün önce Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı.



