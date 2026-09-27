Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti; ev sahibi Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo yedek kulübesinden izlemekle yetindi.

Portekiz maça Gonzalo Ramos ve Joao Felix'in önderliğinde hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, teknik direktör Jorge Jesus Ronaldo'yu ilk on bir dışında bırakma kararı aldı. Norveç Milli Takımı ise golcüsü Erling Haaland'ın yanı sıra Sörloth ve Nusa'ya güvendi.

Ev sahibinin güçlü başlangıcına rağmen ilk golü bulan taraf Portekiz oldu. 17. dakikada Neto'nun ortasını Joao Felix değerlendirdi ve topu isabetli bir vuruşla ağlara göndererek ülkesinin milli takımını öne geçirdi.

Norveç, ikinci yarının başında beraberliği yakalamayı başardı. Haaland, kaleci Diogo Costa'nın Martin Ödegaard'ın kullandığı serbest vuruşta yaptığı hatayı değerlendirerek 51. dakikada topu boş kaleye gönderdi.

Ancak beraberlik uzun sürmedi; Gonzalo Ramos yalnızca 3 dakika sonra kaleci Örjan Nyland'ın büyük bir hatasını değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu muhteşem bir şekilde üzerinden aşırtarak Portekiz'i yeniden öne geçirdi; bu, konuk ekibin ikinci golüydü.

Jesus daha sonra üstünlüğü korumak ve sonucu pekiştirmek amacıyla Rafael Leao ve Vitinha'yı oyuna sürdü, ancak Portekiz 2-1'lik galibiyetle yetindi; böylece üst üste ikinci galibiyetini alarak gruptaki yoluna güçlü bir şekilde devam etti.

Bu mağlubiyet istisnai nitelikte, zira Norveç Milli Takımı'nın Portekiz karşılaşmasından önce kendi sahasındaki son yenilgisi, EURO 2024 elemeleri kapsamında 15 Ekim 2023'te İspanya'ya karşı 1-0'lık skorla yaşanmıştı.

O mağlubiyetten bu yana Norveç Milli Takımı, başkent Oslo'daki sahasında oynadığı 15 maç boyunca yenilgisiz bir sicil korumuş, bu süreçte 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti; bu seri, Portekiz karşısında alınan yenilgiyle son buldu.