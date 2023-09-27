Brezilya efsanesi Ronaldo Nazario bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girerken eski eşinden tebrik geldi.

Ronaldo üçüncü kez nikah masasına oturdu

Ibiza'da görkemli bir düğünle evlendi

Eski eşi Ronaldo'yu unutmadı

NE OLDU? 47 yaşındaki Ronaldo Nazario geçtiğimiz günlerde 3. kez dünyaevine girdi. Brezilyalı efsane, 33 yaşındaki model sevgilisi Celina Locks ile hayatını İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden Ibiza'da birleştirdi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'ya düğüne katılan ve katılmayan birçok arkadaşından tebrik mesajı geldi. O mesajlardan biri de eski eşi Milene Domingues'e aitti. Dominik tatiline çıkan Domingues düğünde yoktu ancak Ronaldo'nun sosyal medya hesabına şunları yazdı: "Senin için mutluyum. Tanrı seni her zaman korusun ve kutsasın. Çok yaşa aşk."

DAHA FAZLASI: Bu evliliği Ronaldo'nun dördüncü evliliği olarak düşünülse de gerçek çok farklı. Ronaldo daha önce resmi olarak iki kez dünyaevine girdi. 2005 yılında Daniella Cicarelli ile de hayatını birleştirmişti ancak Fransa'da bir şatoda düzenlenen düğün esnasında her ikisi de eski eşlerinden resmi olarak boşanmamıştı. Şato düğününden üç ay sonra da Ronaldo ile Cicarelli ayrıldı. Bu evlilik hiçbir zaman resmiyete dökülmediği için aslında Celina Locks, Ronaldo'nun üçüncü eşi olacak.