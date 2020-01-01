Ronaldo: Messi dünyanın bir numarası

Brezilya efsanesi Ronaldo Nazario, Lionel Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

, , ve gibi takımların formalarını giyen, Milli Takımı ile 2 Dünya Kupası kazanmasının yanı sıra 2 kez de Ballon d'Or kazanan Ronaldo Nazario, Portekizli adaşı ve arasındaki seçimini yaptı.

Günümüz futbolundaki beş favori oyuncusunu sayan Ronaldo, AS'a verdiği röportajında bir numaraya Arjantinli dünya yıldızı Messi'yi koydu:

"Benim için bir numarada Lionel Messi var. Onun gibi bir yetenek 20-30 yılda bir gelir."

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"Mohamed Salah, Eden Hazard, Neymar ve tabii ki Kylian Mbappe'yi de çok beğeniyorum."

Ronaldo'nun 'ya 5 futbolcu arasında yer vermemesi ise dikkat çekti.