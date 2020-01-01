Ronaldo: Messi dünyanın bir numarası
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Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi takımların formalarını giyen, Brezilya Milli Takımı ile 2 Dünya Kupası kazanmasının yanı sıra 2 kez de Ballon d'Or kazanan Ronaldo Nazario, Portekizli adaşı ve Lionel Messi arasındaki seçimini yaptı.
Günümüz futbolundaki beş favori oyuncusunu sayan Ronaldo, AS'a verdiği röportajında bir numaraya Arjantinli dünya yıldızı Messi'yi koydu:
"Benim için bir numarada Lionel Messi var. Onun gibi bir yetenek 20-30 yılda bir gelir."
"Mohamed Salah, Eden Hazard, Neymar ve tabii ki Kylian Mbappe'yi de çok beğeniyorum."
Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'ya 5 futbolcu arasında yer vermemesi ise dikkat çekti.