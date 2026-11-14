Suudi Al-Ahli kulübü, geçen sezon iki takım arasında patlak veren son krizin ardından, Roshn Ligi'nde geleneksel ezeli rakibi Al-Nassr'a karşı oynanacak olan beklenen klasiko maçında yabancı hakemlerle donanmaya karar verdi.

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Al-Ahli, geleneksel rakibi Al-Nassr'ı önümüzdeki cuma günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta ağırlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, Al-Ahli yönetiminin yaklaşan El Clasico maçı için yabancı hakem getirilmesini talep ettiğini ve yürürlükteki sisteme uygun olarak maç tarihinden 16 gün önce elektronik sistem üzerinden resmi bir başvuruda bulunduğunu belirtti.

Al-Ahli yönetimi, başvurusuna ayrıca yabancı hakem getirmek için ödenmesi gereken ve 375 bin Suudi riyaline ulaşan mali ücretlerin ödendiğine dair bir makbuz ekledi; bu tutar, video teknolojisinin yanında bir dördüncü hakemin de bulunması durumunda 450 bin riyale yükseliyor.

İki takımın geçen sezonun ikinci yarısında, tam olarak nisan ayında oynanan maçı, ortama hâkim olan gergin atmosfer nedeniyle oyuncular ve taraftarlar arasında birçok krize sahne olmuştu.

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Bu durum, başta Al-Ahli'nin Türk defans oyuncusu Merih Demiral'ın, Portekizli Cristiano Ronaldo'ya Al-Nassr ile ilk resmi kupasını kazandırmak için yerli hakemlerin Al-Nassr kulübüne kayırmacılık yaptığına dair söyledikleri olmak üzere, bazı ateşli açıklamalar nedeniyle ortaya çıkmıştı.

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Geçen El Clasico'nun ardından yaşanan olaylar nedeniyle, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulu, Demiral'a 4 ceza verdi; bunların en dikkat çekeni, rakip takım taraftarlarını kışkırtmaya çalışmaktan dolayı bir maçlık men cezasıydı; ayrıca aynı nedenden ötürü kendisine 50 bin riyal para cezası kesildi.

Demiral'a, maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 100 bin riyal daha para cezası verildi; bu açıklamalarda herkesin Al-Nassr'ın Suudi Ligi'ni kazanmasına yardım etmeye çalıştığını belirtmişti; kurul bu açıklamaların maç yetkililerine hakaret ettiğini ve kamuoyunu kışkırttığını değerlendirdi.

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Buna ek olarak, Demiral'a maçın oynandığı stadın tesislerine ve mülklerine zarar verdiği gerekçesiyle 15 bin riyal para cezası kesildi; böylece kendisine kesilen cezaların toplamı yaklaşık 165 bin Suudi riyaline ulaştı.

Cezalar yalnızca Demiral'ı değil, kulübü Al-Ahli'yi de vurdu; taraftarlarının saha zeminine 22 su şişesi ve başka cisimler atması nedeniyle, bunlar kimseye isabet etmemiş olsa da, kulübe 130 bin Suudi riyali para cezası kesildi.

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Al-Nassr da bu cezalardan kurtulamadı; o da taraftarlarının saha zeminine 57 su şişesi ve başka cisimler atması nedeniyle, bunlar da kimseye isabet etmemiş olsa da, 100 bin Suudi riyalini bulan ağır bir para cezasına maruz kaldı.

Yaklaşan maç, özellikle her iki takımın da bu sezon Roshn Ligi şampiyonluğu mücadelesi dairesinde kalma isteği göz önüne alındığında, iki takım için de son derece önemli olacak.

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Al-Ahli, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladığı 21 puanla Suudi Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve zirvede oturan Al-Hilal'in tam 9 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Al-Nassr, 28 puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; Al-Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Qadsiah'ın yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.

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Roshn Ligi'nin dışında, Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının Batı grubunda, iki galibiyet ve iki beraberlikten topladığı ve henüz hiçbir mağlubiyet almadan elde ettiği 8 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Buna karşılık Al-Nassr, Asya turnuvasının Batı grubunda, iki galibiyet ve tek bir mağlubiyetten topladığı 6 puanla yedinci sırada yer alıyor ve BAE temsilcisi Al-Wasl karşısında ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

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Kral Kupası'na gelince, Al-Ahli, Al-Anwar'ı 2-1 yenerek 32'ler turunu geçmeyi başardı ve son 16 turunda önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Al-Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr da Riyad derbisinde Al-Diriyah'ı 4-1 yenerek turnuvanın son 16 turuna yükselmeyi başardı ve yine önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Khaleej ile karşılaşacak.

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İki takım ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupası turnuvasına çıkmaya da hazırlanıyor; Al-Ahli önümüzdeki 19 Aralık'ta rakibi Al-Qadsiah ile, Al-Nassr ve Al-Khaleej maçından bir gün önce karşılaşacak ve finale yükselmeleri hâlinde aynı ayın 23'ünde final turunda karşı karşıya gelecekler.