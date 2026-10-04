Portekiz'de hiçbir şey, kaptan Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde az süre almasına tepki olarak Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının yankısından daha fazla ses getirmiyor.

Portekiz'in A Bola gazetesi yayın yönetmeni yardımcısı Nuno Travassos, "Trump zaten Jesus'u aradı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Travassos yazısında şunları vurguladı: "Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun müdahalesinin ardından, milli takımın içindeki savaşı çözmek için geriye yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesi kaldı, ancak gerçek bir barış anlaşmasını hayal etmek hâlâ zor."

Devamında ise şöyle yazdı: "Sosyal medya ağları sinsidir. Bu günlerde karşıma, Trump'ın Ronaldo'ya yaptığı bir çağrıdan söz eden bir yazı çıktı: Sana ihtiyacımız var."

Travassos şunu açıkladı: "Bir an için, Portekiz Milli Takımı'ndaki tartışmanın gerçekten Beyaz Saray'a ulaştığını sandım; nitekim Portekiz'in kaptanı Kasım 2025'te oradaydı."

Şunu belirtti: "Ancak Trump'ın Ronaldo'ya yaptığı çağrı bu yılın şubat ayına dayanıyordu; yine de bu bana o kadar da uzak bir ihtimal gibi görünmedi, zira Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun müdahalesinin ardından Jesus, FIFA'nın barış ödülünü kazanan ABD Başkanı'ndan belki de çoktan bir telefon almış olabilir."

Şunu vurguladı: "Bu tartışmanın kazandığı küresel yankı, belki de Ronaldo'nun futbol dünyasında ulaştığı konumun büyüklüğüne dair son bir kanıttır; ancak aynı zamanda oyuncunun bizzat yaptığı davranışın boyutunu da doğrudan yansıtıyor."

Şunu belirtti: "Şimdiye kadar olanları açıklaması istenen yalnızca Jorge Jesus oldu. En önemlisi, Ronaldo'nun anlatımını, aynı şekilde Portekiz Futbol Federasyonu başkanının anlatımını da dinlemek olacaktır; ancak bu ana kadar, milli takımın kaptanının, görevlerini yerine getirmek için tam anlamıyla hazır olması gereken bir anda sahadan ayrılmasını haklı çıkaracak hiçbir anlatım ortaya çıkmadı."

A Bola gazetesi yayın yönetmeni yardımcısı yazısında şöyle devam etti: "Zaten oynaması gerekmeyen bir maçta oyuna girmeden yedek kulübesinde oturmanın yarattığı hayal kırıklığı, daha sonra 30 dakika oynayacağına dair talimat almış ve uzun süre ısınma yapmış olsa bile, takım arkadaşlarına ve taraftarlara sırt dönmesini haklı çıkarmaz."

Şuna dikkat çekti: "Bu, yeni teknik direktörün ikinci maçında gerçekleşti; o teknik direktör Jesus, ancak bu kişi pekâlâ José Mourinho, Rúben Amorim ya da Sérgio Conceição da olabilirdi. Ronaldo, birçok takım arkadaşının daha önce aynı durumu yaşadığını, hatta bazılarının bunu yaşamasının sebebinin teknik direktörlerin vazgeçilmez yıldız ve görüntüsü sahneye hükmeden kişi olarak onu, yani Ronaldo'yu, oyundan çıkarmaktan çekinmesi olduğunu düşünmek için bir an durmadı. O anda kimse kendini bir başkasının yerine koymadı; özellikle de vazgeçilebilir bir oyuncu olmaya alışkın olmayan Cristiano."

Şunu ekledi: "Hata yaptı, ama tam da burada konumunun değeri ortaya çıkıyor. Eğer hata yapma payına sahip biri varsa, o da Ronaldo'dur; ancak bundan sonra, ülkesine birçok kez güç veren kaptanın, zayıflığını nasıl göstereceğini de bilmesi gerekirdi. Ronaldo, teknik direktörün basın toplantısını dinledikten sonra hata yapmaya devam etti. Ayrılmaya her türlü hakkı vardı, ama arka kapıdan çıkmayı seçen bizzat kendisiydi. Stadyumdan takım arkadaşlarıyla birlikte otobüsle değil de o siyah arabayla ayrıldığında, yalnızca tek yöne giden bir yol gibi görünen bir rotayı tercih etti."

Yazısını şöyle tamamladı: "Bu savaştan kimse kazançlı çıkmaz, ama Portekiz Milli Takımı'na gerçek barışı getirecek bir anlaşmayı hayal etmek zor. Bir başka vedaya çözüm bulmak gerekli olan asgari şeydir, ancak bu bile artık taşıması gereken onuru taşımayacaktır."



