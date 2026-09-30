Ronaldo ile Jesus arasındaki görüşmenin perde arkası: Kriz sona erdi mi?

Kaptan Cristiano Ronaldo meselesi, yaşadığı hoşnutsuzluk gölgesinde Portekiz camiasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu hoşnutsuzluğun sebebi, ülkesinin milli takımıyla, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynanan ve Norveç'in 2-1 kazandığı maçta forma giymemesiydi.

Ronaldo, dün Salı günü, konakladığı otele dönerek spor salonunda bazı antrenmanlar yapmak gerekçesiyle ülkesinin milli takımının idmanına katılmadı.

Portekiz Milli Takımı, Kopenhag sınırında yer alan İsveç'in Malmö kentindeki kamp yerine yerleşirken, Ronaldo Portekiz basınının dikkatini çekti. Ronaldo, takım antrenmanının başlamasından yarım saat önce Eleda Stadyumu'nun sahasında bulunduktan sonra, teknik direktör Jesus ile kısa bir görüşmenin ardından otele dönmeye karar verdi.

Jesus ise antrenman sonrası yıldız oyuncusuyla yaptığı görüşmeye kısaca değinerek şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo ile her gün, her dakika konuşuyorum."

Portekiz spor basını, dün Salı akşamı, teknik direktör ile Cristiano Ronaldo arasında acil bir toplantı yapıldığını ortaya koydu. Hatta Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, A Milli Takım'ı ziyaret etmek ve ikili arasındaki krizi yatıştırmaya çalışmak için programını değiştirdi.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Portekiz gazetesi "O Jogo", beklendiği gibi, Al Nassr oyuncusunun, Jesus'un kendisine 30 dakikalık oyun süresi garantisi vermesine rağmen ısınmak dışında yedek kulübesinden hiç ayrılmamasından son derece rahatsız olduğunu doğruladı. Bu durum Don'un öfkesini çekti ve ortamın gerilmesine yol açtı; iki adam daha sonra konuştu.

"A Bola" gazetesi ise meselenin çözüldüğünü belirterek şöyle dedi: "Gazetemizin edindiği bilgilere göre, milli takım teknik direktörü ile takım kaptanı arasındaki görüşme iyi geçti ve olumlu bir izlenim bıraktı; Norveç maçından bu yana hâkim olan gerilimi hafifletmesi bekleniyor."

Aynı durum, diğerleri gibi durumun daha sakin olduğuna işaret eden ve oyuncuya herhangi bir ceza verildiğinden söz etmeyen "Record" gazetesi için de geçerli. Gazetenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kaptan ile teknik direktör, Salı akşamı baş başa konuştu ve Norveç maçı etrafında dönen tartışma konusunda bir anlaşmaya vardı."

"Futebol" sitesi ise aynı bilgileri yayımladı, ancak daha ayrıntılı bir bakış açısı sunarak şunları söyledi: "Jesus ve Cristiano Ronaldo, Salı akşamı Malmö kentindeki bir otelde yeniden konuştu ve ilişkilerini çevreleyen ortam belirgin şekilde yatıştı.

"Futebol" sitesinin edindiği bilgilere göre, bu son yüz yüze görüşme - ki uzun bir dizinin ikincisi - gerilimin hafiflemesine katkıda bulundu. Bu aşamada bazıları anlaşmazlığın hafiflediğini öne sürerken, bazıları da bittiğini söylemenin abartı olacağını düşünüyor. Kesin olan ise, tartışmalarla dolu çalkantılı bir günün ardından ikilinin daha da yakınlaştığı.

Durum sakinleşmiş olsa da Pedro Proença, Kopenhag'a gidiş tarihini öne alma kararında ısrar etti. Federasyon başkanı, dün gece geç saatlerde Lizbon'dan ayrıldı ve bugün Çarşamba günü Jesus ile Cristiano Ronaldo'yu ikili bir toplantıda ağırlayacak. Federasyon başkanı, tam olarak ne olduğunu anlamak ve son birkaç saatteki olaylara ilişkin açıklamaların doğruluğundan emin olmak istiyor."

Portekiz Milli Takımı, yarın Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanıyor.