Ronaldo hem Santos'u ipten aldı hem rekoru kırdı

Cristiano Ronaldo dün gece Algarve'de İrlanda'ya kaybetmek üzere olan Portekiz'in kurtarıcısıydı. 89 ve 90+6'da iki golle Ali Daei'nin rekorunu kırdı.

19 yaşındaki Gavin Bazunu için zor bir geceydi. İrlanda'nın Nijerya asıllı kalecisi ilk yarıda iki önemli hata yaptı. Birinde yanlış pas tercihiyle penaltıya sebep oldu, diğerinde elinden kaçırdığı top kaleye doğru gidiyordu. Neyse ki, Ronaldo'nun kullandığı penaltıyı kurtardı ve elinden kayıp giden topu da ikinci hamle de yakaladı.

Ronaldo 3 sene sonra Portekiz formasıyla penaltı kaçırmıştı. Oyun ve kadro tercihleriyle Euro 2020'den bu yana büyük tartışma konusu haline Fernando Santos için de işler John Egan'ın ilk yarı biterken gelen golüyle iyice zorlaştı.

İkinci yarı baskısını artıran Portekiz, İrlanda savunmasında Shane Duffy, John Egan ve Andrew Omobamidele üçlüsünün ceza sahasında kurduğu duvarı geçemedi. Önce 89. dakikada Gonçalo Guedes'in, 90+6'da ise Joao Mario'nun sağ kanattan ortalarını iki harika kafa vuruşuyla bitiren Ronaldo sadece Portekiz'e galibiyeti getirmedi. Tartışılan Fernando Santos'un biraz derin nefes almasını sağladı ve Ali Daei'nin İran Milli takımıyla sahip olduğu rekoru kırdı.

Rekor, mutluluklar, hayal kırıklıkları ve minettarlık

Portekiz formasıyla 180. maçında 111. golüne ulaşan Ronaldo 1993-2006 arasında 109 gol atan Ali Daei'yi geçti. Aynı zamanda milli formayı en çok giyen oyuncu unvanına sahip olan Sergio Ramos'u yakaladı. Transfer döneminin yıldızı, rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu söylerken takım arkadaşlarının mücadelesini takdir etti.

İrlanda cephesinde ise maç sonunda kaleci Bazunu oldukça üzgün, teknik direktör Stephen Kenny ise şaşkındı. "İrlanda eleme tarihindeki en büyük sonuç olacaktı, bir elemede hiç böyle bir ülkeye galip gelmemiştik." Her şeye rağmen Mart ayında Dublin'de, Lüksemburg'a kaybetmelerinden bu yana bir parça ilerleme kaydettiklerini gösterdiler.

Portekiz'de ise galibiyete rağmen Santos yine eleştirilerin merkezindeydi. Özellikle sosyal medyada teknik direktörün elindeki iyi kadroya rağmen oynattığı futbol ve yine Ronaldo sayesinde kazanması alay konusu oldu. 66 yaşındaki teknik direktör ise Ronaldo'ya minettardı. "Cristiano bu, her zaman buydu. Büyük oyuncular böyledir, ortaya çıkıp oyunu çözerler."

Portekiz sıradaki maçını 7 Eylül Salı günü Azerbaycan'a karşı Bakü'de oynayacak.