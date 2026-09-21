Ronaldo en sevdiği yarışı yeniden mi kaybedecek?

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Ligi'ne gelmesinden bu yana Altın Ayakkabı yarışı, Portekizli yıldızın Al Nassr ile verdiği en dikkat çekici mücadelelerden biri hâline geldi. Ancak bu sezonun başlangıcı onu farklı bir konuma sokuyor; çünkü gol krallığı zirvesinden erken uzaklaştı ve kendisini çok iyi tanıdığı bir rakibi kovalar buldu.

Ronaldo bu sezon Roshn Ligi'nin ilk yedi haftasında yalnızca 3 gol kaydederken, Ivan Toney gol patlaması yaşayarak 10 gole ulaştı ve yarışın zirvesine yerleşti. Neom forması giyen Alexandre Lacazette ise en yakın takipçileri arasında yer alıyor.

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Bu tablo, geçen sezon yaşananları akıllara getiriyor. O sezon Ronaldo, gol krallığı yarışını 28 golle üçüncü sırada tamamlamış; 33 golle Altın Ayakkabı'yı kazanan Julián Quiñones ile 32 golle ikinci olan Ivan Toney'in gerisinde kalmıştı.

Toney meydan okumayı tekrarlıyor, Ronaldo geriden başlıyor

İşin ilginç yanı, Toney'in geçen sezon Ronaldo'yu geride bırakan rakibin ta kendisi olması. Şimdi yarışın yeni versiyonuna erken bir aşamada 10 gol kaydederek daha güçlü bir şekilde başladı ve Portekizli yıldızı, yedi gollük farkı telafi etme gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya bıraktı.

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Ronaldo'nun geri dönmek için kuşkusuz yeterli vakti var; özellikle sezonun henüz başında olması ve geçmiş rakamlarının çok sayıda gol atma kapasitesini kanıtlaması bunu destekliyor. Ancak sorun şu ki, Toney'in gol atmayı sürdürmesi, haftalar geçtikçe onu yakalama görevini daha da zorlaştıracak.

Buna karşılık Al Nassr, João Félix, Sadio Mané ve Angelo'yu barındıran güçlü bir hücum grubuna sahip. Bu durum takıma çok sayıda hücum çözümü sunuyor; ancak aynı zamanda gollerin ve fırsatların yalnızca Ronaldo'ya gitmediği anlamına da geliyor.

Ve şu soru geçerliliğini koruyor: Bu başlangıç, uzun bir yarışta yalnızca geçici bir gerilik mi, yoksa Ronaldo kendisini geçen sezonun aynı senaryosuyla mı karşı karşıya buluyor? Şimdilik rakamlar Toney'e belirgin bir üstünlük tanıyor; ancak Ronaldo'nun tecrübesi, gol krallığı yarışı hakkında yalnızca yedi hafta sonra hüküm vermenin hâlâ erken olduğunu söylüyor.