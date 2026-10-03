Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin ardından Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'daki kampından ayrılarak, yarın pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidiyor. Bu adım, Portekizli yıldızın milli ara faslını kapatıp Nassr'daki yükümlülüklerine dönme yönünde bir eğilim taşıyabileceğine ve milli takımın atmosferini sarsan krize hızlı bir çözüm bulma arayışına girmek yerine bu yolu tercih edebileceğine işaret ediyor.

Ronaldo'nun Riyad'a dönüşü son derece hassas bir zamanlamada geliyor. Oyuncu, Jesus'un Danimarka maçına ilk 11'de başlamayacağını açıklamasının ardından Portekiz kampından ayrıldı; ardından Portekiz Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılma kararı aldığını doğrulayarak, kararının gerekçelerini uygun zamanda açıklayacağını belirtti.

Kriz, Ronaldo'nun ısınma hareketlerine katılmasına rağmen maç boyunca yedek kulübesinde kaldığı ve Gonçalo Ramos'un Portekiz'e 2-1'lik galibiyeti getiren golü attığı Norveç maçının ardından başlamıştı.

Bunun ardından oyuncu ile Jesus arasındaki gerginlik tırmandı. Teknik direktör, Ronaldo'nun Danimarka karşısında da ilk 11'de başlamayacağını açıklayarak, hiçbir oyuncu için teknik kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Portekiz gazetesi "Record"a göre, Ronaldo'nun milli ara döneminde Portekiz'in (Norveç karşısında) maç oynadığı aynı gün özel uçağıyla Riyad'a gitmesi, Suudi Arabistan'a sadece bir dönüşten öte bir anlam taşıyor; zira oyuncunun olağan rotasına yeniden başlaması ve kulübüne yönelmesi, krize herhangi bir hızlı çözüm ya da acil bir uzlaşı ihtimalinin devre dışı bırakıldığı ve konunun önümüzdeki süreçte kendi seyrine bırakıldığı anlamına gelebilir.

Bu durum, Jesus ve Portekiz Federasyonu Başkanı'nın Ronaldo'yu kalmaya ikna etme girişimlerinin başarısız olmasının ardından geldi. İkili, oyuncunun kamptan ayrılmasının ardından havaalanına gitti, ancak oyuncu özel uçağına binerek Madrid'e doğru yola çıktı.

Portekiz'i bırakacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olmasına rağmen, milli takımdaki geleceği de hâlâ soru işareti olmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda kriz kesin olarak çözülmüş görünmüyor; zira raporlar, Jesus'un anlaşmazlığa son vermek amacıyla Ronaldo ile yeni bir toplantı yapmaya hazır olduğunu ortaya koyarken, Portekiz'in kaptanı davete şimdiye kadar yanıt vermedi.