Ronaldo'dan Neymar'a açık mektup: "Sen, lanet olasıca Neymar'sın!"

Kupanın en büyük favorilerinden olan Sambacılar'ın yıldızına, efsaneden açık mektup geldi.

NE OLDU? Neymar, Sırbistan'a karşı oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçında ayak bileğindeki sorun nedeniyle yere serildi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bazıları süperstarın sakatlanmasından dolayı memnun, ancak Brezilya ile küresel zafer için rekabet etmenin baskısını bilen Ronaldo Nazario, futbol taraftarlarının büyük çoğunluğunun Neymar için iyi dileklerde bulunduğunu söylüyor.

NE SÖYLEDİLER: 2002'de Brezilya'ya Dünya Kupası zaferi için ilham veren ve aynı zamanda 1994'te de kadronun bir parçası olan Ronaldo, şunları söyledi:

“Bu açık mektuba başka türlü başlayamazdım: "Sen, lanet olasıca Neymar'sın! Dev! Eminim benim gibi çoğu Brezilyalı da sana hayranlık duyuyor ve seni seviyor.

"Bu arada, yeteneğin seni o kadar uzağa, o kadar yükseğe çıkardı ki, dünyanın her köşesinde sana sevgi ve hayranlık var.

"Ve yine bu nedenle, elde ettiğin başarı için, bunca haset ve kötülükle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Senin gibi bir yıldızın sakatlığını seninki gibi bir hikayeyle kutlayacak seviyede, ne kadar yol kat ettik? Bu hangi dünya?

"Gençlerimize nasıl bir mesaj veriyoruz? Size karşı kök salan insanlar her zaman olacaktır, ancak toplumun hoşgörüsüzlüğü önemsizleştirme, nefret söylemini normalleştirme yolunda olduğunu görmek üzücü.

“Bugün sana yazdığım şey, yıkıcı güce sahip bu sözlü şiddete karşı daha güçlü geri gel! Daha akıllı! Hedeflere aç! Saha içinde ve saha dışında yaptığın iyilikler, sana haset edenlerden çok daha büyük.

"Seni bir dünya futbol idolü yapan yolculuğu bir an bile unutma. Brezilya seni seviyor! Gerçek taraftarların - taraftar olanların - hedeflerine, top sürmene, cesaretine ve neşene ihtiyacı var!

"Korkakları ve kıskançları yüceltme. Ülkenizin çoğundan gelen sevgiyi kutla. Neymar'ı geri püskürteceksin! Ve tüm nefret senin için bir yakıta dönüşsün.”

BÜYÜK RESİM: Neymar, 2014'te talihsiz bir sakatlıkla sona eren Dünya Kupası gördü ve PSG'de geçirdiği süre boyunca kondisyon sorunları yaşadı.

Onun için Pele'nin Brezilya için tüm zamanların rekorunu kırmasına sadece iki gol kaldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Brezilya, pazartesi günü İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yeniden harekete geçecek.