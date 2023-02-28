Arjantinli süperstar, adını futbol tarihine altın harflerle yazmaya devam ediyor.

Dünya futbolunun yıldızları, FIFA'nın The Best ödülleri için Fransa'da buluştu.

Birçok yıldız futbolcu, ödül törenine davet edilen isimler arasındaydı.

Bu isimlerin yanı sıra; dünya futboluna damga vurmuş eski futbolcular Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder ve Fabio Capello gibi futbolun önde gelen figürleri de törende yer aldı.

Ayrıca; FIFA'nın ilk küresel elçisi olan dünyaca ünlü model Adriana Lima da törene katılanlar arasındaydı.

FIFA The Best töreni öncesinde görüşlerini aktaran Brezilyalı eski yıldız Ronaldo Nazario, Lionel Messi'ye iltifatlarda bulunmayı ihmal etmedi.

Futbolun en iyi oyuncularından birisi olarak kabul edilen Brezilyalı Ronaldo, Arjantinli süperstar için şu ifadeleri kullandı:

"Bence Messi, 'The Best' ödülünü kazanacak. Çok büyük bir turnuva olan Dünya Kupası'nı kazandı.

"Dünya Kupası'nda resmen parladı. Messi, 'The Best' ödülünü hak ediyor."

Messi ödülü kazandı

Ödül töreninde, yılın en iyi futbolcusuna verilen 'Yılın Futbolcusu Ödülü'nü erkeklerde Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi elde eden Lionel Messi'nin oldu.

Efsane futbolcu, bu ödülü ikinci kez kazanarak bu alanda Cristiano Ronaldo ile Robert Lewandowski'yi yakaladı ve bir kez daha tarihe geçti.

Arjantinli süperstar, futbol dünyasına damgasını vurmaya devam ediyor.