"Ronaldo'dan alkol kokusu geliyordu, onu Real Madrid'den ayrılmaya zorladım"

Fabio Capello, Real Madrid’deki ikinci dönemiyle ilgili bir kitap yazdı. Eski teknik direktör, kitapta Madrid’in gece hayatıyla yakından tanışan Ronaldo Nazário’dan da bahsediyor. Bu durum, Brezilyalı efsanenin sonunda işine mal oldu.

Ronaldo, 2002 yılında Inter'den Real Madrid'e transfer oldu ve 2007 ortasına kadar burada kaldı. R9, 2000 yılında geçirdiği diz sakatlığından önceki en yüksek seviyesine bir daha ulaşamasa da, yıllarca "La Real"de vazgeçilmez bir isim oldu.

Capello, 1996/97 sezonunda da görev yapmış olduğu Real Madrid'e 2006'da geldi. 2006/07 sezonunda Ronaldo, sakatlıkların da etkisiyle sadece 27 maçta forma giydi ve bu maçlarda 11 gol attı. Ronaldo için bu sayı yetersiz olsa da, Capello ondan övgüyle bahsediyor.

"Ronaldo, şüphesiz birlikte çalıştığım en iyi oyuncu. Kabul ediyorum, fedakarlık yapmayı ya da antrenman yapmayı sevmezdi, ama başka hiçbir oyuncuda görmediğim bir kalitesi vardı. Gerçekten eşsizdi," diyor Capello, Milano Futbol Haftası etkinliğinde.

Sezon boyunca disiplini çok önemli gören Capello, sert bir karar aldı. “Ronaldo partileri severdi. O gece dışarı çıktıktan sonra soyunma odasında alkol kokusu duyulurdu ve sık sık birkaç takım arkadaşını da peşinden sürüklerdi. Onu ayrılmaya zorladım.”

Bu açıklamanın ardından çok geçmeden Capello, merhum Silvio Berlusconi ile görüştü. Berlusconi, İtalya'nın eski başbakanı, parti sever ve o dönem AC Milan'ın sahibiydi. "Berlusconi ile konuştum ve ona Ronaldo'yu Suudi Arabistan'a göndereceğimizi söyledim."

"Oyuncunun nasıl davrandığını sordu, ben de eğlenmeyi ve parti yapmayı sevdiğini söyledim. Ertesi gün gazetede Ronaldo'nun Milano'ya gittiğini okudum," dedi Capello. O Fenômeno, Milan'da da ciddi bir diz sakatlığı geçirecekti. 2011'de Corinthians'ta kariyerini sonlandırdı.