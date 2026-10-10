Eski Liverpool efsanesi Jamie Carragher, medya mensubu Piers Morgan'a sert bir saldırı başlatarak onu tamamen sahte biri olarak nitelendirdi. İki taraf arasında son günlerde alevlenen tartışmanın yeni bir tırmanışı olan bu çıkış, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından geldi.

Morgan, eski Manchester United yıldızına, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ile birlikte destek verdiğini açıklamıştı. Ancak bu tutum, ikilinin Ronaldo'yu savunmasını eleştiren Carragher'ın hoşuna gitmedi.

Carragher, "The Overlap Daily" programındaki konuşmasında şunları söyledi: "İnsanlar bu alanda çalışan kişilere yakın olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor, ama işte sorun da burada."

Şöyle ekledi: "Medyada öne çıkan bir konuma sahip Piers Morgan ve Rio Ferdinand gibi kişiler, hoşunuza gitse de gitmese de, sırf Ronaldo'yu tanıdıkları için yaptıkları saçma açıklamalarla kendilerini mahcup ediyorlar. Bir kişiyi tanıyabilir ve onu korumaya çalışabilirsin, ama savunulamayacak bir şeyi savunamazsın."

Televizyon programcısı Morgan, Carragher'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden şöyle yanıt verdi: "Demek Jamie Carragher, Rio Ferdinand ve benim arkadaşımız Cristiano'yu savunmamızdan hoşlanmıyor; ya da onun deyimiyle, savunulamayacak bir şeyi savunmamızdan. İşte Jamie Carragher'ın bizzat kendisi, Patrice Evra'ya ırkçı hakaretler yönelttikten sonra arkadaşı Luis Suárez'e destek verirken."

Morgan şöyle ekledi: "Ama savunulamayacak bir şeyi savunmaya gelince, zaman zaman bunu yaptığımı itiraf ediyorum Carragher."

Morgan ardından 2018 yılındaki eski bir paylaşımına işaret etti; orada şunları yazmıştı: "Jamie Carragher o arabaya tükürdüğünde hatalıydı, ama kızının da yanında olduğu arabasını kullanırken Carragher'ı kameraya çeken kızın babasından daha aptal değildi. Bu yüzden Carragher'ın işini korumasını diliyorum."

Şöyle devam etti: "O harika bir yorumcu ve yaptığı şey için büyük bir pişmanlıkla özür diledi; ayrıca olaya maruz kalan kişi de kötü davrandı."

Carragher yanıt vermekte gecikmedi ve şöyle dedi: "Takım arkadaşımıza destek olduk ve bunda hatalıydık. Yıllar önce Patrice'ten canlı yayında özür diledim; bu da Liverpool'un daha sonra ona özür için bir mektup göndermesini sağladı ve bu doğru olandı."

Şöyle ekledi: "Senin ve Rio'nun Ronaldo'dan bahsederken yargınızı etkileyecek derecede ona taraf tuttuğunuzu söylediğimde yaptığım basit eleştiriye verdiğin tepki utanç verici. Her gün insanlara saldırıyorsun, ama tersi olduğunda ya öfkeyle televizyon stüdyosunu terk ediyor ya da kişisel saldırıya başvuruyorsun. Hepsi yeni bir röportaj kapmak için; ne kadar da yağcı birisin."

Carragher daha önce karıştığı tükürme olayına değinerek şunları ekledi: "Evet, bunu hatırlıyorum. Desteğini takdir ettiğimi söylemek için seninle iletişime geçtim, ama sonra olayı konuşmak için beni televizyon programına çıkarmaya çalıştın; bunun üzerine, desteğinin başta sandığım kadar samimi olmadığını fark edince sana olan takdirimden biraz vazgeçtim."

Şöyle devam etti: "Her şey bir röportaj kapmakla ilgiliydi; tıpkı Ronaldo ve Donald Trump'a yaptığın aşırı yağcılık gibi. Ayrıca senin geçmişini ya da savunduğun diğer iki kişinin geçmişini gündeme getirerek kişisel saldırıya başvurmayacağım, çünkü bu, savunulamayacak bir şeyi savunmak olur."

Bu atışmanın ortasında Carragher, Morgan'ın bir gazetede yazdığı ve Ronaldo'yu şımarık bir çocuk olarak nitelendirdiği köşe yazısının bir fotoğrafını paylaştı ve şu yorumu yaptı: "Ne kadar da tamamen sahte birisin."

Sonunda bu çekişmede son sözü söyleyen Morgan oldu; Carragher ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: "Dostum, şöhretini artırman için geçenlerde seninle bir hayranının hatıra fotoğrafını bile çektim.. biraz minnet göster!"



