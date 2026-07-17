Ronaldo bunu çok iyi biliyor… Al-Nassr, Alman devinden Brozović’in yedeğini kaptı

Al-Nasr Kulübü, Hırvat oyuncu Marcelo Brozović’in takımdan resmi olarak ayrılmasının ardından, orta saha pozisyonunda yeni bir oyuncu transfer etmek üzere görüşmelere başladı.

Al-Nasr Kulübü, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Brozović'in, Al-Awal Park Stadyumu'nda geçirdiği 3 yılın ardından takımdan ayrıldığını daha önce duyurmuştu.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al-Nasr Kulübü'nün önümüzdeki yaz Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı kadrosuna katmak için Real Mallorca Kulübü ile ani görüşmelere başladığını söyledi.

Romano, “X” sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet’te, Leipzig kulübünün Costa’yı transfer etmek için resmi bir teklifte bulunduğunu, ancak Portekizli oyuncunun Suudi devi Al-Nassr’a transfer olmayı kabul ettiğini açıkladı.

İtalyan gazeteci, anlaşmayı resmi olarak sonuçlandırmak için şu anda Al-Nassr ile Real Mallorca arasında görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. 25 yaşındaki oyuncu, Prozoroviç'in ayrılmasının ardından onun yerini alacak.

Transferin tamamlanması halinde, Costa, Al-Nassr'ın yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transfer olacak. Kulüp, yaşadığı mali kriz nedeniyle şu ana kadar hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamamıştı.

Samo Costa, kariyerinin büyük bir bölümünü İspanya’da geçirmiş olan başarılı bir futbolcudur. 2020 ile 2023 yılları arasında Almería forması giymiş, ardından şu anda forma giydiği Real Mallorca’ya transfer olmuştur.

Milli takımda ise Costa, Ekim 2024'ten bu yana Al-Nasr'ın şu anki kaptanı Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nda forma giymeye başladı, ancak onunla birlikte sadece 7 maçta forma giydi.

25 yaşındaki oyuncu, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz kadrosuna çağrıldı; ancak grup aşamasının üçüncü turunda Kolombiya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta, yedek olarak 20 dakika süre alarak tek bir maçta forma giydi.