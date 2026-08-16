Ronaldo bombayı patlattı: Futboldaki son yılım olabilir!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, futbol sahalarındaki geleceğiyle ilgili ağır toplarla dolu bir sürprizi patlattı. Kariyerinin sonunun yaklaşabileceğine dair ipucu veren yıldız, emekliliğin ardından gelecek döneme yönelik planlamaya çoktan başladığını vurguladı.

Ronaldo, Amerikan " Vogue " dergisine yaptığı açıklamalarda yeşil sahaların dışındaki geleceği hakkında konuştu; futbolu bırakmanın sportif hayatının sonu olmayacağını, aksine keyif aldığı bir dizi faaliyette zamanını değerlendirmeyi amaçladığı yeni bir dönem olacağını açıkladı.

Portekizli yıldız şunları söyledi: "Geleceğimi tamamen planladım." Ronaldo, kariyerinin sonrasında yapmak istediği o kadar çok plan ve iş olduğunu, hatta gelecekteki hayatının merkezinde yer alacak tek bir şeyi belirlemekte zorlandığını vurguladı.

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Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: "Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki, tek bir şeyi belirlemek zor." Yıldız oyuncu, futbolu bırakmanın hayatında büyük bir boşluk yaratacağını, bu nedenle o zamanı doldurmak için tek bir faaliyetle yetinemeyeceğini belirtti.

Al Nassr'ın kaptanı şöyle açıkladı: "Çünkü futbolu bırakmak büyük bir boşluk bırakacak ve zamanımı tek bir şeyle değil, farklı şeylerle doldurmam gerekiyor." Ronaldo, önümüzdeki dönemde keyfini çıkarmayı beklediği bazı şeyleri de açıkladı.

Ve ekledi: "Daha çok keyif almak, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padel sporunu izlemek ve oynamak istiyorum." Bu sözlerle Ronaldo, uzun yıllar boyunca antrenmanlar, maçlar ve müsabakalar arasında geçirdiği zamanın ardından hayatının tadını daha fazla çıkarma isteğine işaret etti.

Ronaldo, geride kalan 25 yıllık yolculuğunu hatırlayarak bu süre zarfında elde ettiği her şeyin keyfini çıkarmak istediğini vurguladı ve şöyle dedi: "Elde ettiklerimin ve birlikte elde ettiklerimizin keyfini çıkarmaya devam etmek istiyorum, çünkü sonuçta bu, fedakârlıklarla dolu 25 yıldı."

Ancak en dikkat çekici açıklama, Ronaldo'nun yakın zamanda emekli olma senaryosuna kapı araladığında geldi: "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve büyük bir miras bırakmak istiyorum." Böylece dünya çapındaki futbolseverleri, kariyerinin sonuna yaklaşan olağanüstü bir efsanenin son perdelerini izleme ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.