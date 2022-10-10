Ronaldo 700. golünü attı: Erik Ten Hag tarafından kutlandı

Mancester United menajeri Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo'yu 700. golü için kutladı.

NELER OLDU? Sakatlanan Anthony Martial'ın yerine oyuna dahil olan Ronaldo, kulüp maçlarındaki 700. golünü atarak Manchester United'ı öne geçirdi. Manchester United, Everton'u 2-1 mağlup etti.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, BBC Sports'a verdiği maç sonu açıklamasında Ronaldo'yu kutladı ve şu şekilde konuştu: "Oyuncunun (Ronaldo'nun) muazzam bir performansı olduğunu söylemek gerek. Cristiano'yu tebrik ederim. Onun için mutluyum. Ayrıca bu gol, onun bu sezon Premier Lig'deki ilk golüydü ve önümüzdeki haftalarda daha çok gol atmasına yardımcı olacak."

"11 oyuncunun tamamı da sahaya çıkmalı. Dayanıklılık ve kazanma tutumu. Bunu 11 ile yapmalısınız. Takımın ruhu oldukça iyi; bunu geliştirmeye devam etmeliyiz."

BÜYÜK RESİM: Martial'ın sakatlığı, Ronaldo'nun Ten Hag'ın kadrosunda düzenli yer tutması için bir kapı açabilir. 37 yaşındaki yıldız bu sezon Premier Lig'de United formasıyla sadece bir kez, Avrupa Ligi'nde ise üç kez forma giydi.

Hakkında Ocak ayında kulüpten ayrılma tartışmaları olan Ronaldo'nun bu durumdan mutsuz olduğu düşünülmüştü.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United perşembe günü Avrupa Ligi'nde Omonia ile karşılaşacak daha sonra 16 Ekim'de Newcastle ile mücadele edecek.