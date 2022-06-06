Ronaldo, 500 kilometrelik sözünü tuttu: "Açı çekeceğim"

Dünya Kupası sahibi eski oyuncu, eşiyle birlikte, kulübün stadyumundan Santiago de Compostela'ya giden zorlu yolu tamamlayacak.

Brezilyalı efsane Ronaldo, sahibi olduğu Real Valladolid en üst lige yükselirken dört günlük zorlu bir bisiklet yolcuğunu çıkmaya hazırlanıyor.

Valladolid'in çoğunluk hissesinin sahibi olan eski oyuncu, kulübün potansiyelini ortaya çıkarmakta kararlı.

2020/21 sezonunda La Liga'dan düşen Valladolid, bu sezon yeniden İspanya'nın en üst ligine yükseldi ve Ronaldo hem başkanı hem de sahibi olduğu ekip için verdiği sözü tuttu.

Ronaldo ne yaptı?

Real Valladolid'in yüzde 51 hissesine sahip olan Ronaldo, takımın lig atlaması halinde Valladolid'den Santiago de Compostela'ya bisikletle gideceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ronaldo bu sözünü yerine getirmek için rotayı başlattığını belirtti.

Ronaldo ne söyledi?

"Ve Santiago de Compostela'ya gidiyoruz."

"Bunun sözünü daha önce vermiştim. Bu yolculuğu bisikletle yapacağım çünkü koşamam. Eşimle birlikte Vallodolid'den ayrılıyoruz ve bisikletle Santiago de Compostela'ya bisikletle gidiyoruz. Bu harika olacak. Fiziksel olarak acı verici olsa da harika bir deneyim yaşayacağız."

Ronaldo'nun rotası ne kadar sürecek?

Ronaldo ile eşinin, kulübün stadından Santiago de Compostela'ya yaklaşık 500 km'lik bir rota izlemesi bekleniyor.

Bu yolculuk yaklaşık olarak dört gün sürecek ve Ronaldo ve eşi Celina Locks günlük molalarla ilerleyecekler.

Daha fazlası